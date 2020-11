Πολιτική

Κορονοϊός: Βουλευτές-γιατροί ενώνουν τις δυνάμεις τους στη “μάχη” κατά της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοένα και περισσότεροι βουλευτές από όλα τα κόμματα προσφέρονται εθελοντικά, θέτοντας εαυτούς στη διάθεση του Ε.Σ.Υ.

Εθελοντές στη “μάχη” με τον “αόρατο εχθρό”, τον κορονοϊό που “θερίζει” ζωές στη χώρα μας, είναι άλλοι τρεις βουλευτές. της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές της ΝΔ, Νεοκλής Κρητικός και Βασίλης Γιόγιακας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, Νίκος Ηγουμενίδης, Κώστας Μάρκου, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Γιάννης Μουζάλας, Ανδρέας Ξανθός, Σάκης Παπαδόπουλος, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, Παύλος Πολάκης και Μερόπη Τζούφη, καθώς και η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, γνωστοποίησαν πως θέτουν εαυτούς στη διάθεση του Ε.Σ.Υ.

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Λακωνίας της ΝΔ, Νεοκλής Κρητικός, αναφέρει «Δια της παρούσης και παρακινούμενος από τη χθεσινή δημόσια γνωστοποίηση συναδέλφων μου βουλευτών, σας γνωστοποιώ κι εγώ με τη σειρά μου ότι τίθεμαι στις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως άλλωστε το ίδιο είχα πράξει και στο πρώτο κύμα της πανδημίας και επίσης έχω πράξει και τώρα σε συνεργασία με την Κεντρική Κλινική Αθηνών, της οποίας το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Έθνους για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης.»

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Θεσπρωτίας της ΝΔ, Βασίλης Γιόγιακας, αναφέρει: «Ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας και τίθεμαι ως καρδιολόγος στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της 6ης Υ.ΠΕ. εθελοντικά και χωρίς αποζημίωση. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τη στήριξη των ασθενών και των επαγγελματιών του Ε.Σ.Υ., που έχουν υπερβάλει εαυτούς. Τώρα, την ώρα της πιο μεγάλης μάχης που δοκιμάζει τις αντοχές τους στα όρια, μάς χρειάζονται περισσότερο παρά ποτέ».

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας, η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Όλγα Γεροβασίλη, τον ενημερώνει ότι το σύνολο των βουλευτών-ιατρών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό που δοκιμάζεται σκληρά εν μέσω της πανδημίας και με δεδομένες τις ανάγκες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», προτίθενται να υποστηρίξουν το σύστημα Υγείας κατά τον σχεδιασμό του Υπουργείου.

Προσθέτει ότι «προφανώς, η αποτελεσματικότητα της συνεισφοράς των βουλευτών μας στο σύστημα εναπόκειται στον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, με βάση τις ανάγκες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και την ειδικότητα των Ιατρών». Η κ. Γεροβασίλη παραθέτει στην επιστολή της τα ονόματα και τις ειδικότητες των βουλευτών-ιατρών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

Γεροβασίλη Όλγα , Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια

, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια Ηγουμενίδης Νικόλαος , Ιατρός Καρδιολόγος

Μάρκου Κωνσταντίνος , Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Μιχαηλίδης Ανδρέας , Ιατρός Ρευματολόγος

Μουζάλας Ιωάννης , Ιατρός Γυναικολόγος Χειρουργός - Μαιευτήρας

Ξανθός Ανδρέας , Ιατρός Μικροβιολόγος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος , Ιατρός Παθολόγος

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος , Ιατρός Δερματολόγος

Πολάκης Παύλος , Ιατρός Γενικός Χειρουργός – Εντατικολόγος

Τζούφη Μερόπη, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδονευρολογίας

Την πρόθεσή του να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη “μάχη” κατά της πανδημίας εξέφρασε ο βουλευτής Αργολίδος του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Πουλάς: «Στο πλαίσιο της μάχης κατά της πανδημίας που δίνει η χώρα μας θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπροστά στον αόρατο εχθρό. Για το λόγο αυτό, κατόπιν συνεννόησής μου με τον Πρόεδρο της Βουλής και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, δηλώνω ότι τίθεμαι εθελοντικά στη διάθεση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας στο οποίο υπηρετούσα μέχρι την εκλογή μου ως βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής.»

Σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου αναφέρει: «Βλέποντας το κύμα του κορονοϊού που απειλεί τη χώρα μας, με τη σύμφωνη γνώμη σας, θα ήθελα να προσφερθώ εθελοντικά, ως ιατρός, αφού πρωτίστως γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να μπορώ να προσφέρω στα νοσοκομεία Αθηνών».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6”, ο βουλευτής Δράμας της ΝΔ, Κώστας Μπλούχος, είπε σχετικά με την απόφασή του να ενταχθεί ξανά στο Ε.Σ.Υ. για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας: «Πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε και να βοηθήσουμε, δέχονται πίεση τα νοσοκομεία». Καλώντας κι άλλους βουλευτές να πράξουν το ίδιο, είπε ότι οφείλουν να δραστηριοποιούνται σε εθελοντική βάση. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι ανεξάντλητες οι δυνάμεις του Ε.Σ.Υ. προσθέτοντας ότι κάποιες φορές οι συνθήκες μας ξεπερνούν. «Πρέπει να βγούμε στον πόλεμο, κανένας δεν περισσεύει», σημείωσε.

Από το κυβερνών κόμμα, επίσης, έχει θέσει εαυτόν στην υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Χρήστος Κέλλας, με την ιδιότητα του αναισθησιολόγου-εντατικολόγου.

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, είχε ζητήσει εξάλλου, την απαλλαγή του από τα καθήκοντα του Στ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, ο βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, ο οποίος είναι πνευμονολόγος.