Κορονοϊός - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Μεγιστοποιήθηκε ο κίνδυνος διασποράς

Νέα επιστολή προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας σχετικά με την λειτουργία των δικαστηρίων εν μέσω της πανδημίας.

Η πρακτική της πλήρους λειτουργίας των δικαστηρίων εν μέσω πανδημίας, δεν απέδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αντίθετα μεγιστοποιήθηκε ο κίνδυνος της διασποράς του ιού, υπογραμμίζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε επιστολή της προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας.

Αναλυτικά η επιστολή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

«Σε συνέχεια των από 1 και 4/11/2020 επιστολών μας, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της επί τρεις εβδομάδες πλήρους λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας, εν μέσω σκληρών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, όπως αυτό του περιορισμού κινήσεως των πολιτών.

Σε ολόκληρη τη Χώρα τα Δικαστήρια λειτούργησαν τις τελευταίες εβδομάδες κανονικά, με μεγάλη συρροή εργαζομένων και κοινού, οι οποίοι δεν ήσαν εντελώς πειθαρχημένοι στις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, με αποτέλεσμα συχνά φαινόμενα συνωστισμού.

Αντίθετα προς τα αναμενόμενα ελάχιστες δίκες προχώρησαν, ιδίως δε στα ποινικά δικαστήρια οι περισσότεροι διάδικοι ζητούσαν και λάμβαναν αναβολή εκδίκασης, για λόγους συναφείς με το πρόβλημα της πανδημίας.

Κατόπιν αυτών διαπιστώθηκε, ότι η πρακτική της πλήρους λειτουργίας ιδίως των ποινικών Δικαστηρίων της Χώρας εν μέσω πανδημίας δεν απέδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την αποφυγή επιβράδυνσης της απονομής της Δικαιοσύνης ενώ μεγιστοποιήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης του ιού COVID-19 στους εργαζόμενους στα δικαστήρια και το κοινό.»