Κορονοϊός: “Θωρακίζεται” η ΕΛΑΣ με γάντια, μάσκες και φόρμες

Υγειονομικό υλικό μοίρασε σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.



Περισσότερα από 350.000 γάντια, μάσκες, φόρμες,αντισηπτικά, κλ.π., διένειμε χτες σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, σε συνέχεια της κατανομής υγειονομικών υλικών που πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, από την έναρξη της πανδημίας, με στόχο την προστασία του προσωπικού και γενικότερα της δημόσιας υγείας από τη διάδοση του covid-19.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το αρχηγείο, κατά την χτεσινή διανομή παραδόθηκαν συνολικά στις αστυνομικές υπηρεσίες:

• 150.000 μάσκες μιας χρήσης,

• 192.000 γάντια μιας χρήσης,

• 7.700 λίτρα αντισηπτικού,

• 3.555 ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης και

• 410 ασπίδες προστασίας προσώπου.

Από αρχές Μαρτίου έχουν κατανεμηθεί με μέριμνα του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στις αστυνομικές υπηρεσίες όλης της χώρας 3.380.501 υγειονομικά υλικά, ως ακολούθως:

• 1.780.560 μάσκες μιας χρήσης,

• 1.510.200 γάντια μιας χρήσης,

• 65.720 λίτρα αντισηπτικού,

• 19.675 φόρμες προστασίας,

• 2.155 προστατευτικές ασπίδες προσώπου,

• 1.763 γυαλιά προστασίας και

• 428 θερμόμετρα.

Ο εφοδιασμός των αστυνομικών υπηρεσιών με υγειονομικό υλικό θα συνεχιστεί με βάση τον σχετικό προγραμματισμό.