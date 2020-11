Οικονομία

Αχτσιόγλου: Κάτω από 300 εκ. ευρώ η κρατική ενίσχυση στο ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως η Κυβέρνηση άφησε το δημόσιο σύστημα Υγείας «εγκληματικά ανοχύρωτο» στην πανδημία.

«Εντελώς ψευδές» χαρακτηρίζει η Έφη Αχτσιόγλου ότι το δημόσιο σύστημα υγείας ενισχύθηκε εν μέσω πανδημίας από το κράτος με επιπλέον 786 εκατ. ευρώ, απαντώντας σε χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

«Η απολύτως ανεπαρκής ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας εν μέσω πανδημίας και τεράστιων αναγκών, έχει αποδειχθεί ήδη εγκληματική και η προσπάθεια της Κυβέρνησης να κάνει το μαύρο άσπρο είναι τουλάχιστον θλιβερή», σχολιάζει η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Μιλά για τρεις «λαθροχειρίες» εκ μέρους της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έδωσε επιπλέον 293 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε αυτό η κ. Αχτσιόγλου απαντά πως η αλήθεια είναι ότι «ο κρατικός προϋπολογισμός έδωσε 263 εκ ευρώ στον ΕΟΠΥΥ για να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων σε αναστολή», δηλαδή για να «αναπληρώσει τα πάγια έσοδα που ο ΕΟΠΥΥ έχασε από τις διαλυτικές πολιτικές της κυβέρνησης στην αγορά εργασίας, προκειμένου ο οργανισμός να κρατήσει τις πάγιες λειτουργίες του και όχι φυσικά για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας λόγω πανδημίας». Αναφέρει ότι «η Κυβέρνηση έδωσε στον ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας μόλις 30 εκατ.».

Δεύτερον, αναφέρει ότι η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έδωσε 200 εκατ. για αμοιβές έκτακτου και επικουρικού προσωπικού. Η κ. Αχτσιόγλου απαντά πως «αρκεί μια απλή σύγκριση των πινάκων 3.26 του προϋπολογισμού του 2020 και 3.24 του προϋπολογισμού 2021 για τα νοσοκομεία για να διαπιστώσει ότι οι επιπλέον δαπάνες για έκτακτο και επικουρικό προσωπικό είναι 81 εκατ.».

Ως τρίτη «λαθροχειρία» χαρακτηρίζει τον ισχυρισμό της Κυβέρνησης ότι έδωσε 293 εκατ. ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού. «Η αλήθεια», λέει η κ. Αχτσιόγλου, είναι ότι «μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας λόγω κορονοϊού ήταν 144 εκατ. ευρώ, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Σεπτεμβρίου που δημοσιεύονται από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών».

Άρα, καταλήγει η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, «το σύνολο της επιπλέον ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι κάτω από 300 εκατ. ευρώ» και «όσες αλχημείες και να κάνει η κυβέρνηση δεν αλλάζει το γεγονός: η Κυβέρνηση άφησε το ΕΣΥ στην τύχη του και εγκληματικά ανοχύρωτο στον πόλεμο της πανδημίας».