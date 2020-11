Πολιτική

Κορονοϊός - Χρυσοχοΐδης: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην Θεσσαλονίκη

Συναντήσεις με Τζιτζικώστα και Ζέρβα είχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νέα έκκληση να τηρούνται τα μέτρα.

«Ο άμεσος στόχος είναι να δώσουμε δέκα μέρες στο Σύστημα Υγείας για να ανασάνει, εμείς έξω στους δρόμους και οι πολίτες στα σπίτια τους», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τη σύσκεψη που είχε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τον επιθεωρητή Αστυνομικών Υπηρεσιών Β. Ελλάδας Κωνσταντίνο Σκούμα και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Λάζαρο Μαυρόπουλο.

Εφόσον δοθεί αυτή η δεκαήμερη ανάσα στο Σύστημα Υγείας ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «μετά θα βάλουμε σε έλεγχο όλη την κατάσταση» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστέψτε με, αυτό θα γίνει, γι' αυτό κι εγώ καλώ όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, τους πολίτες της Κ. Μακεδονίας, της περιοχής που κατ' εξοχήν δοκιμάζεται από την πανδημία να επιδείξουν θάρρος, να επιδείξουν ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και υπομονή και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ξαναβγούμε στη ζωή για να τη χαρούμε».

«Ό,τι χρειάζεται, ό,τι μπορεί να γίνει, θα γίνει. Έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε ό,τι και να προκύψει. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, η πόλη και η Κεντρική Μακεδονία δοκιμάζονται σκληρά από την πανδημία» τόνισε ο υπουργός και διαβεβαίωσε: «Θα αντέξουμε- και θα αντέξουμε γιατί έχουμε πάρει όλα τα μέτρα, επιτηρούμε και εφαρμόζουμε όλες τις διατάξεις εκείνες προκειμένου να περιορίσουμε τον κορονοϊό».

Επισήμανε ότι θα εντατικοποιηθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι, ώστε να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί, και με αφορμή τις ονομαστικές εορτές που έρχονται, ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες να δώσουν τις ευχές τους τηλεφωνικά και μέσα από τρόπους που δεν θα επιτρέψουν και θα αποτρέψουν την άμεση επαφή. «Εμείς θα ελέγχουμε κάθε σημείο συνάθροισης και θα βοηθάμε όπου μας ζητηθεί. Θα πάμε από πόλη σε πόλη, θα πάμε από νομό σε νομό, θα πάμε όπου χρειάζεται για να μηδενίσουμε τις εστίες μόλυνσης από τον κορονοϊό. Το ζήτημα δεν είναι να κόβουμε μόνο πρόστιμα, το ζήτημα είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να κόψουμε το δρόμο στον ιό», σημείωσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε "άριστη" τη συνεργασία του με τον κ. Τζιτζικώστα και είπε ότι συζητήθηκαν και άλλες συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σήμερα απόφαση για διάθεση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας με 60 οχήματα και άλλο εξοπλισμό.

Τόνισε ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από μικτά κλιμάκια στην Κεντρική Μακεδονία για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού και απηύθυνε, επίσης, έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις τελείως απαραίτητες, λέγοντας πως «είναι στο χέρι όλων, του καθενός και της καθεμιάς ξεχωριστά, το πόσο σύντομα θα μπορέσουμε να φύγουμε από τον εφιάλτη του κορονοϊού».

Έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια και να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τα μέτρα, απηύθυνε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο κ. Ζέρβας είπε ότι υπάρχουν κάποια αισιόδοξα σημάδια τις τελευταίες μέρες, αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη στη Θεσσαλονίκη. Στη διάρκεια της συνάντησης με τον υπουργό, τόνισε πως θα ήταν καλό να δίνονται στοιχεία και για τα κρούσματα κορονοϊού ανά Δήμο στη Θεσσαλονίκη, ώστε να είναι καλύτερη η παρακολούθηση.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της διήμερης περιοδείας του κ. Χρυσοχοΐδη στη Βόρεια Ελλάδα περιλαμβάνει επισκέψεις σε Ημαθία, Πέλλα, Σέρρες και Δράμα.