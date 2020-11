Πολιτική

Γεραπετρίτης: Η αξιωματική αντιπολίτευση αλλοίωσε τη δήλωση μου

Διευκρινίσεις του υπουργού Επικρατείας σχετικά με την δήλωσή του περί ΜΕΘ και τα σχόλια του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αν με ρωτάτε, θα ήθελα να έχουμε και 5.000 ΜΕΘ. Οι ΜΕΘ όμως δεν είναι η λύση του ζητήματος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προφυλασσόμαστε εμείς οι ίδιοι ώστε να μη χρειάζεται να προσφεύγουμε στις ΜΕΘ»: "Αυτό είπα σήμερα, λίγα δευτερόλεπτα πριν το αποκομμένο και εκτός πλαισίου απόσπασμα της δήλωσής μου που κυκλοφορεί", διευκρινίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Και συνεχίζει: "Για κάθε αντικειμενικό ακροατή, είναι προφανές ότι ανέφερα πως η έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρόληψη ώστε να μην φτάνουμε να γεμίσουν οι εντατικές, ανεξαρτήτως αριθμού. Η αξιωματική αντιπολίτευση αλλοίωσε τη δήλωσή μου για να με χαρακτηρίσει τυμβωρύχο. Δυστυχώς οι λέξεις, στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης, έχουν χάσει το νόημά τους".

Στο απόσπασμα της δήλωσής του, στην ΕΡΤ, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε: «Αν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 ΜΕΘ, αυτό θα σήμαινε, κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων, ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών, γιατί η θνητότητα μέσα στις μονάδες είναι περίπου στο μισό, 45%-50%».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νωρίστερα, ανέφερε:

«Ο κ. Γεραπετρίτης, κακοποιώντας κάθε έννοια λογικής, την ώρα που η διαθεσιμότητα ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο 99%, δηλαδή δεν υπάρχουν κλίνες για τους ασθενείς, ισχυρίστηκε σήμερα ότι, αν είχαμε περισσότερες ΜΕΘ, θα είχαμε περισσότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Η τυμβωρυχία και η προσβολή της κοινωνίας δεν περιορίζεται στις καθημερινές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών όπως ο κ. Γεραπετρίτης ή ο κ. Γεωργιάδης. Αποτελεί την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Της κυβέρνησης που συνειδητά άφησε εν μέσω πανδημίας τα νοσοκομεία με 6.000 εργαζόμενους. Της κυβέρνησης που αρνείται να συνταγογραφήσει τα τεστ. Της κυβέρνησης που, αντί να προχωρήσει σε επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, επιτάσσει το δημόσιο σύστημα για τα κέρδη των λίγων. Της κυβέρνησης που καταθέτει προϋπολογισμό με περικοπές στις δαπάνες Υγείας για το 2021 εν μέσω πανδημίας. Τίποτα πια δεν μπορεί να κρύψει τις εγκληματικές τους ευθύνες».

Ηλιόπουλος: Επίσημη γραμμή της κυβέρνησης η τυμβωρυχία

«Η κυβέρνηση έχει πλέον αναγάγει την τυμβωρυχία σε καθημερινό άθλημα», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105.5 FM», συμπληρώνοντας «Σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης, ακριβώς στην ίδια γραμμή με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες, βγαίνει και πανηγυρίζει», σημείωσε. «Μάλλον πανηγυρίζει για το γεγονός ότι, εν μέσω πανδημίας, έχουμε 6.000 λιγότερους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το ότι ποτέ δεν συνταγογράφησαν δωρεάν και μαζικά τα τεστ, για το ότι ποτέ όλον αυτόν τον καιρό δεν προχώρησαν σε επιτάξεις», υπογράμμισε ο Ν. Ηλιόπουλος, προσθέτοντας ότι «ακόμα και τώρα που προχώρησαν σε κάποιες επιτάξεις, στην πραγματικότητα ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που έχει επιτάξει τα δημόσια νοσοκομεία».

Ο κ. Ηλιόπουλος επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι λέει «ψέματα για ζητήματα ζωής και θανάτου», όταν υποστήριζε ότι «ο διπλασιασμός της αποζημίωσης για τη χρήση των ιδιωτικών ΜΕΘ, έγινε για να καλυφθεί και το κόστος των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές». «Σήμερα, αυτό το ψέμα καταρρέει όταν βλέπουμε ότι στέλνουν γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία να στελεχώσουν τις ΜΕΘ των ιδιωτών», επισήμανε ο Νάσος Ηλιόπουλος. «Είναι ξεκάθαρο ότι, εν μέσω πανδημίας, αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης οι κλινικάρχες να βγάλουν περισσότερα λεφτά», τόνισε και προσέθεσε «έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση επικίνδυνη που, συνειδητά, ποτέ δεν προετοιμάστηκε για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που συνεχώς μιλούσε για τις πλατείες όταν ξέρουμε ότι η πλειονότητα των κρουσμάτων προήλθε από κλειστούς χώρους, που έλεγε ότι δεν μπορεί να ‘γεννήσει’ λεωφορεία και που άφησε τους εργασιακούς χώρους ανοχύρωτους απέναντι στον ιό, χωρίς κανέναν έλεγχο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

ΚΙΝΑΛ: άστοχες και επικίνδυνες οι δηλώσεις Γεραπετρίτη

Σε μεσημβρινή ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ αναφέρονταν τα εξής, «Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη ότι «οι περισσότερες ΜΕΘ φέρνουν περισσότερους θανάτους» δεν είναι απλά άστοχες αλλά επικίνδυνες. Αν δεν είναι αποτυχημένη προσπάθεια να καλύψει τις ευθύνες τους, τότε σημαίνει ότι Κυβέρνηση έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα».