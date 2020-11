Πολιτισμός

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για το Τατόι

Το πρόγραμμα για το Τατόι εξελίσσεται κανονικά, τόνισε η η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.



Στη σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για τη διαχείριση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, στην οποία προτίθεται να προχωρήσει το ΥΠΠΟΑ, στην ανάπτυξη συνεργειών του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, αλλά και στον σχεδιασμό και λειτουργία του πρώτου πληροφοριακού κέντρου για το Τατόι, το οποίο θα στεγαστεί στην λεγόμενη "Οικία Δασοφύλακα", αναφέρθηκε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ.

"Το πρόγραμμα για το Τατόι εξελίσσεται κανονικά. Έχει μπει στους ρυθμούς του", σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού, τονίζοντας ότι "το κτήμα πλέον μετατρέπεται σε εργοτάξιο, διότι στα περισσότερα από τα κτίρια του ιστορικού πυρήνα ξεκινούν εργασίες, ολοκληρώνονται μελέτες, προχωρούν οι εκκενώσεις των κτιρίων, προκειμένου να δούμε τι έχουν κιβώτια και κοντέινερ, τα οποία δεν έχουν ανοιχτεί ποτέ". Όπως εξήγησε η κ. Μενδώνη, "αυτή η δουλειά γίνεται με διπλό σκοπό: Ο πρώτος είναι να δούμε τι υπάρχει από κινητά πράγματα. Ο δεύτερος είναι να αδειάσουν τα κτίρια γιατί έχουν έντονα τα σημάδια του χρόνου. Πρέπει να γίνουν μελέτες για να μην έχουμε μεγαλύτερες βλάβες. Έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα, με εντολή του πρωθυπουργού, το έργο στο Τατόι, προχωρεί καλά", επανέλαβε.

Ως προς την ανάπτυξη σοβαρών συνεργειών του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, η κ. Μενδώνη σημείωσε "ότι η αποκατάσταση, η ανάδειξη, η αξιοποίηση εν γένει του κτήματος είναι μία ιδανική περίπτωση. Ο καθένας έχει τον ρόλο του και το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργεί" επισήμανε, συμπληρώνοντας ότι "ούτε το κράτος μπορεί να κάνει τον ξενοδόχο ή τον γεωργό ή τον κτηνοτρόφο, ούτε ο ιδιώτης μπορεί μόνος του να διαχειριστεί ένα τέτοιο πολιτιστικό αγαθό, όπως είναι το πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι. Εδώ πρέπει να συνεργαστούμε πολλοί και ήδη συνεργαζόμαστε", πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην αποκατάσταση της λεγόμενης "Οικίας Δασοφύλακα", η οποία είχε γίνει με λάθος τρόπο στο παρελθόν. "Και το κράτος κάνει λάθη. Όλοι κάνουν λάθη. Μην διεκδικούμε το αλάθητο", τόνισε η κ. Μενδώνη, διευκρινίζοντας ότι "διορθώθηκε και σήμερα είναι ένα πολύ όμορφο κτίσμα", στο οποίο "θα φιλοξενηθεί το πρώτο πληροφοριακό κέντρο για το Τατόι. Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τις υπηρεσίες του, ήδη εκπονεί τις μελέτες για το πώς θα είναι το πληροφοριακό κέντρο. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχει γίνει η έκθεση, με τους υπολογιστές, το εποπτικό υλικό κλπ.", υπογράμμισε η κ. Μενδώνη για το κτίσμα το οποίο, όπως είπε, "με ένα μνημόνιο συνεργασίας θα παραχωρηθεί στον Σύλλογο (σ.σ. των Φίλων του Τατοΐου) για να το λειτουργήσει".

Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στη σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για το Τατόι, στην οποία προχωρεί το υπουργείο. "Ακριβώς διότι είναι πολύ σύνθετη η διαχείριση του συγκεκριμένου κτήματος. Το ΥΠΠΟΑ ξέρει να αναστηλώνει τα μνημεία. Ξέρει να φτιάξει τα μουσεία. Εννοείται ότι η συνδρομή των ειδικών -και αναφέρομαι στον κ. Σταματόπουλο- προφανώς είναι αναγκαία, όχι απλώς πολύτιμη, και αυτό το πλαίσιο συνεργασίας κτίζουμε. Μέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού θα προκύψουν και όλες οι διαδικασίες, με τις οποίες θα αναδειχθεί το Τατόι. Και για το Ελληνικό, Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ιδρύθηκε", εξήγησε μεταξύ άλλων, διευκρινίζοντας ότι "έχουμε τελειώσει τη μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας και δρομολογούμε την διαδικασία ίδρυσης της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, η οποία θα αναλάβει και τη διαβούλευση με τους ιδιώτες".