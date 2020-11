Κόσμος

ΕΕ - Λιβύη: Τι συνέβη με τον έλεγχο ύποπτου τουρκικού πλοίου

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο εκπρόσωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Νέες προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου.

Της Μαρίας Αρώνη

Τί συνέβη με τον έλεγχο ύποπτου τουρκικού πλοίου από γερμανική φρεγάτα στα ανοιχτά της Λιβύης, εξηγεί σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο εκπρόσωπος του Μπορέλ, Πίτερ Στάνο, αναφέρει τα εξής:

«Στις 22 Νοεμβρίου, η Επιχείρηση EUNAVFOR MED IRINI επιθεώρησε ένα εμπορικό σκάφος με τουρκική σημαία στη Μεσόγειο. Δεδομένου του τρόπου πλοήγησης αυτού του πλοίου, η Επιχείρηση IRINI είχε βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι θα μπορούσε να ενεργήσει κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ.

Πριν από αυτήν τη δράση, όπως προβλέπεται στο ψήφισμα 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επιχείρηση IRINI είχε καταβάλει καλή πίστη προσπάθειες να ζητήσει τη συγκατάθεση του κράτους σημαίας, δίνοντας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ειδοποίηση 4 ωρών σύμφωνα με τη διεθνή ναυτιλιακή πρακτική. Η επιχείρηση IRINI συμφώνησε ακόμη και να παρατείνει αυτήν την ειδοποίηση για μια επιπλέον ώρα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πρεσβείας στη Ρώμη, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης IRINI. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από την Τουρκία μετά την πάροδο του χρόνου, η Επιχείρηση IRINI επιβιβάστηκε στο πλοίο και το επιθεώρησε σύμφωνα με διεθνώς συμφωνημένες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών του ΝΑΤΟ. Η ομάδα επιβίβασης της επιχείρησης IRINI ενήργησε με τον υψηλότερο βαθμό επαγγελματισμού και δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό καθ 'όλη τη διάρκεια της δράσης.

Η επιθεώρηση ανεστάλη αργότερα, όταν η Τουρκία κοινοποίησε επίσημα και με καθυστέρηση στην Επιχείρηση IRINI την άρνησή της να χορηγήσει την άδεια επιθεώρησης του πλοίου. Μέχρι τότε, η επιθεώρηση δεν βρήκε κανένα στοιχείο παράνομου υλικού επί του σκάφους και το σκάφος εκκαθαρίστηκε για να συνεχίσει τη διαδρομή του. Η επιχείρηση EUNAVFOR MED IRINI έχει την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη σύμφωνα με τις αποφάσεις 2292 (2016) και 2526 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αυτά τα ψηφίσματα είναι δεσμευτικά για όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Επιπλέον, το ψήφισμα 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλεί όλα τα κράτη σημαίας να συνεργαστούν με επιθεωρήσεις. Η επιχείρηση IRINI έχει συγκεκριμένη συμβολή στις διεθνείς προσπάθειες για την εξάλειψη της σύγκρουσης στη Λιβύη. Έχει αποδείξει την ικανότητά της να παρακολουθεί τις παραβιάσεις εμπάργκο όπλων και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης στη Λιβύη και να τα αναφέρει ανάλογα στην Επιτροπή Κυρώσεων του ΟΗΕ.

Βρισκόμαστε επί του παρόντος σε κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Λιβύης και την εφαρμογή της Διαδικασίας του Βερολίνου. Η εντολή της επιχείρησης IRINI είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της συμφωνίας εκεχειρίας της 23ης Οκτωβρίου και η επιστροφή στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη.»

Βέμπερ: Η Τουρκία εσφαλμένα εμπόδισε τη νηοψία

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ, αναφέρει στο Twitter, ότι εσφαλμένα εμπόδισε η Τουρκία την επιθεώρηση ενός φορτηγού πλοίου από τη ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο (EUNNAVFOR MED), «Ειρήνη». Οι επιθεωρήσεις αυτές έχουν λάβει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση του εμπάργκο όπλων, σημείωνει ο Γερμανός ευρωβουλευτής. «Άλλη μια φορά ο Ερντογάν προκαλεί τους γείτονες και εταίρους του» τονίζει και διαμηνύει «η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει σθεναρά», κλείνοντας την ανάρτησή του με hashtag «κυρώσεις στην Τουρκία».

Νέες προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου

Με μία νέα προκλητική δήλωση, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δίνει συνέχεια στη νηοψία του τουρκικού πλοίου από τη γερμανική φρεγάτα ανοιχτάτης Λιβύης, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία «θα δώσει απάντηση στο πεδίο της δράσης» για το συγκεκριμένο επεισόδιο, και προσθέτοντας ότι η εντολή του Τούρκου Προέδρου είναι να γίνει ό,τι χρειάζεται. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε «θα δώσουμε απάντηση και στο πεδίο της δράσης, ενώ θα παρακολουθούμε και τις νομικές και πολιτικές διαδικασίες. Θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Αυτή είναι η εντολή του Προέδρου μας».