Μαλακάσα: βγήκαν μαχαίρια κατά αστυνομικών!

Ένταση από το βράδυ της Δευτέρας στη δομή μεταναστών. Έρευνες στο σημείο από ΜΑΤ και ΟΠΚΕ. Τι προκάλεσε την οργή Αφγανών και Αράβων.

Συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών και αστυνομικών ξέσπασαν στη δομή μεταναστών στην Μαλακάσα, όπου επικρατεί από χθες ένταση.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας αντίπαλες συμμορίες Αφγανών και Αράβων επέλεξαν να λύσουν τις διαφορές τους με… μαχαίρια. Ανάλογα επεισόδια με μαχαίρια και πέτρες έγιναν και σήμερα, για αυτό και διμοιρίες των ΜΑΤ έσπευσαν στη δομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Αστυνομικοί των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ εισέβαλλαν αιφνιδιαστικά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, προκειμένου να ψάξουν τα δωμάτια των μεταναστών.

Αποτέλεσμα ήταν να αντιδράσουν οι περισσότεροι εξ αυτών και να προκληθούν συμπλοκές με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Μάλιστα, μετανάστες κινήθηκαν απειλητικά προς την πλευρά των αστυνομικών ακόμα και με αιχμηρά αντικείμενα. Ένας εξ αυτών φέρεται να τράβηξε μαχαίρι κατά αστυνομικού με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή του.

