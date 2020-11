Πολιτική

Τουρκία: Με νέες Navtex ζητούν αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα που με τρεις Navtex ζητά την ακύρωση στρατιωτικών ασκήσεων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Νέες προκλητικές κινήσεις από την Τουρκία, η οποία εξέδωσε τρεις νέες Navtex ζητώντας ξανά την αποστρατικοποίηση έξι νησιών του Αιγαίου, την ώρα μάλιστα που ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσπαθεί εκ νέεου ενα προσεγγίσει την Ευρώπη.

O υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε τρεις Navtex, οι οποίες απαιτούν την ακύρωση στρατιωτικών ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού, στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, σε θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και την Ικαρία.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σχολιάζοντας τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ότι η Άγκυρα προσπαθεί δις της βίας να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος κρατών - μελών της ΕΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογράμμισε ότι η ΕΕ δεν είναι αφελής και πλέον η Τουρκία δεν αφήνει περιθώρια για την μη επιβολή κυρώσεων.

Αναλυτικά οι τουρκικές Navtex:

TURNHOS N/W : 1473/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1473/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA21-721/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NIKARIA AND PATMOS ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA21-721/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 261100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1472/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1472/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA55-250/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA55-250/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1471/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1471/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA54-249/20 AND HA20-720/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.