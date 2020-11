Πολιτική

Τσίπρας: Ιδεολογικά αντίθετη με το ΕΣΥ η κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας΄.

"Ιδεολογικά αντίθετη με το ΕΣΥ" χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας, κατηγορώντας την ότι αντί να λάβει "στοιχειώδη μέτρα προστασίας και προετοιμασίας ενόψει του δεύτερου κύματος", "αξιοποίησε την κρίση ως ευκαιρία για πολιτικά οφέλη". "Η εξάπλωση του ιού, είναι ραγδαία και σε πολλές περιπτώσεις ανά τη χώρα, η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη. Και το χειρότερο είναι, ότι αυτή τη κρίση τη βιώνουμε με μια κυβέρνηση ανίκανη, ανεύθυνη και κυνική", σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση "που είναι ιδεολογικά αντίθετη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και στο πρόγραμμά της είχε τη συρρίκνωσή του".

"Τη μια μας είπαν ότι ευτυχώς που δεν δαπανούν χρήματα στις ΜΕΘ γιατί θα ήταν πεταμένα λεφτά. Την άλλη ότι πανηγυρίζουν με τους πάνω από 100 θανάτους σε ημερήσια βάση γιατί ακόμη υπάρχουν χώρες με περισσότερους", πρόσθεσε, ενώ αναφέρθηκε και στη σημερινή δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη, επισημαίνοντας ότι "ήρθε ο πιο κοντινός υπουργός στον κ. Μητσοτάκη, να μας πει ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ευτυχώς που δεν έχουμε περισσότερες ΜΕΘ, γιατί έτσι θα είχαμε περισσότερους νεκρούς, αφού η θνητότητα έχει ανέβει σχεδόν στο 50% για όσους νοσηλεύονται σε αυτές".

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε επίσης, ότι "σε μια τόσο κρίσιμη για την ελληνική κοινωνία στιγμή, η χώρα χρειαζότανε μια πιο σοβαρή κυβέρνηση", "πιο ταπεινή", "με λιγότερες εμμονές ενάντια στο δημόσιο σύστημα υγείας" και χωρίς "έπαρση", μεταφέροντας παράλληλα το κλίμα από τις πρόσφατες επισκέψεις του σε δημόσια νοσοκομεία, όπου συνάντησε "στρατιώτες σε μια μάχη που οι στρατηγοί απουσιάζουν γιατί μοιράζουν παράσημα μεταξύ τους".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισήμανε ότι την περίοδο που μεσολάβησε ανάμεσα στα δύο κύματα της πανδημίας, "ήταν η μεγάλη ευκαιρία μας να αξιοποιήσουμε το χρόνο" και "να οργανώσουμε τις άμυνες μας, με μέτρα στήριξης του ΕΣΥ και της κοινωνίας, ενόψει του νέου κύματος". Ωστόσο, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, ότι δεν έκανε "τίποτα πέρα από το να αυτοθαυμάζεται και να επιχειρεί να αξιοποιήσει τη πανδημία ως ευκαιρία για πολιτικά οφέλη", υποστηρίζοντας ότι "αυτές τις αντιλήψεις για τη δημόσια υγεία τις είχε από πριν".

Συγκεκριμένα, άφησε αιχμές κατά του πρωθυπουργού, για μη πραγματοποίηση μαζικών τεστ προκειμένου να επωφεληθεί ο ιδιωτικός τομέας "που ακόμη και από το δράμα και την αγωνία μιας ολόκληρης κοινωνίας διεκδικεί κέρδη", αλλά και για τη μη πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που θα δυσκόλευε "τη - μερική έστω - ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ" γιατί, όπως είπε, "αυτό ήταν το σχέδιο της κυβερνησης προεκλογικά". Αντί επένδυσης σε όλα αυτά, "είχαμε επένδυση στην εικόνα. Στην ψεύτικη εικόνα ενός ηγέτη που μόνος του νίκησε τον ιό. Μια εικόνα που καλλιεργήθηκε με επικίνδυνη αυταρέσκεια και πολλά εκατομμύρια κρατικού χρήματος στα μέσα ενημέρωσης", υπογράμμισε.





Συνεχίζοντας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για μια "εικόνα καθολικής αποτυχίας που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην καταστροφή", με "αποκλειστική και προσωπική ευθύνη" του πρωθυπουργού, συμπληρώνοτας ότι το "πιο ανησυχητικό" είναι πως "συνεχίζει στην ίδια λογική". Συγκεκριμέμα, αναφερόμενος στην κατάθεση του Προϋπολογισμού, τόνισε πως δεν περιλαμβάνει "καμία μέριμνα για πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών, καμία προβλεπόμενη δαπάνη" και χαρακτήρισε "αδιανόητο" ότι προβλέπονται "μειωμένες δαπάνες υγείας κατά 600 εκατομμύρια".

"Πως είναι δυνατόν; θα αναρωτηθεί κανείς. Κι όμως είναι. Γιατί αυτή είναι η ιδεολογία τους. Πιστεύουν βαθιά ακόμα και τώρα ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι ένα βαρίδι", υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας πως στόχος είναι "όταν επανέλθει κάποια στιγμή η κανονικότητα, να κάνουν απολύσεις γιατρών, συγχωνεύσεις νοσοκομείων και ιδιωτικοποίηση πτυχών της δημόσιας υγείας".

Επιπλέον, κατηγόρησε τα μέλη της κυβέρνησης ότι "δείχνουν να πιστεύουν" πως "τα χρήματα των κρατικών ταμείων δεν είναι όχημα για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής", αλλά "ο προσωπικός τους τραπεζικός λογαριασμός, από τον οποίο μοιράζουν χρήμα σε ημέτερους και κολλητούς, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα" και κατήγγειλε μεταξύ άλλων "απευθείας αναθέσεις σε μπακάλικα και εταιρείες αλουμινίου για να παράγουν μάσκες", "σε εταιρείες φύλαξης στην Πάτρα για φύλαξη κτηρίων στον Πειραιά", "σε εταιρείες φίλων και πολιτευτών της ΝΔ".

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλ . Τσίπρας ανακοίνωσε πως θα ζητήσει "τη παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο των δαπανών υγείας λόγω κορονοϊού", ενώ δήλωσε πως θα τεθούν αύριο σε ψήφιση στη Βουλή, "δύο τροπολογίες - ανάσα" που αφορούν "ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους", "για το Δώρο Χριστουγέννων και το Εισόδημα Έκτακτης Ανάγκης". "Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση, που να θέλει και να μπορεί να στηρίξει τη κοινωνική συνοχή, να επαναφέρει την ελπίδα και τη δικαιοσύνη", συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας, δηλώνοντας παράλληλα πως όταν τελειώσει το υγειονομικό σκέλος της κρίσης, "θα γίνει λογαριασμός" και πρέπει "να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για το αύριο του τόπου".

Επιπλέον, προανήγγειλε πως με αφορμή τη δημοσιοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, η αξιωματική αντιπολίτευση θα θέσει σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες και το δικό της σχέδιο: "Ένα σχέδιο στον αντίποδα του νεοφιλελεύθερου σχεδίου της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη, που περιλαμβάνει ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού, μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς, ελαστικοποίηση της εργασίας και περεταίρω απαξίωση της δημόσιας υγείας και παιδείας".

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα περιλαμβάνεται "η δέσμευση για τη δημιουργία ενός νέου ΕΣΥ", μεταξύ άλλων "με αυξημένες δαπάνες από το δημόσιο Προϋπολογισμό, που πρέπει να φτάσουν άμεσα, από το 2021 το 7% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος" και "με 15.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού".

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην "προοπτική του εμβολίου", υπογραμμίζοντας ότι "η μάχη τους επόμενους μήνες θα είναι δύσκολη" και "δεν πρέπει να υπονομεύεται από την καλλιέργεια καμίας μαγικής εικόνας, ότι δήθεν το Γενάρη θα έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία". "Δε χάνουμε την ελπίδα μας, αλλά γνωρίζουμε ότι για να βγούμε νικητές από τη δυσκολότερη μάχη των σύγχρονων γενιών, οφείλουμε να προσπαθήσουμε και να παρέμβουμε τώρα. Με έκτακτα μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ και των ανθρώπων του, αλλά και με αλληλεγγύη μέσα στην κοινωνία" είπε ο Αλ. Τσίπρας και κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να στηρίξουν τους "συναθρώπους" τους και την "κοινωνία" που βρίσκονται σε κατάσταση "ανασφάλειας και φόβου".

Πέτσας: Ο κ. Τσίπρας για όλα έχει την ίδια αντιπολιτευτική συνταγή: πλειοδοσία

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του αναφέρει: «Ο κ. Τσίπρας για όλα έχει την ίδια αντιπολιτευτική συνταγή: πλειοδοσία. Ζητάει τα διπλά από αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Στην αρχή της πανδημίας, ζητούσε 4.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ. Η κυβέρνηση έκανε 7000 προσλήψεις, αλλά ο κ. Τσίπρας ζητάει τώρα 15.000! Επί ΣΥΡΙΖΑ, το 2018 οι δαπάνες για την Υγεία ήταν 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου το 2% του ΑΕΠ). Το 2020 έχουν ανέλθει σε 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ο κ. Τσίπρας ζητάει 7% του ΑΕΠ, περίπου δηλαδή, 12 δισεκατομμύρια ευρώ! Στις κρίσιμες ώρες που περνάει η χώρα μας και ο υπόλοιπος κόσμος, οι πολίτες ζητούν λιγότερο λαϊκισμό και περισσότερη σοβαρότητα».