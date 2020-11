Κοινωνία

Τραγωδία: γυναίκα καταπλακώθηκε από καρότσα με ξύλα

Πως συνέβη το κακό, με θύμα την άτυχη 65χρονη.

(εικόνα αρχείου)

Tραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στη Μεταμόρφωση του Δήμου Κοζάνης, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν καταπλακώθηκε από μικρή καρότσα γεμάτη ξύλα.

To τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών, με μικρή “φρέζα”, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ατύχημα, καθώς “έφυγε” ο πύρρος, τη στιγμή που η άτυχη γυναικα βρισκόταν ακριβώς δίπλα στην καρότσα, που ήταν φορτωμένη με ξύλα, που έπεσαν επάνω στην 65χρονη.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και αστυνομία και άντρες της Ασφάλειας Κοζάνης, που εξέτασαν για αρκετή ώρα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα.

Η σορός της άτυχης γυναίκας, η οποία κατάγεται από τα Αλωνάκια, μεταφέρθηκε περί τις 5 το απόγευμα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

