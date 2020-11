Κοινωνία

Δημητρίου στον ΑΝΤ1: μπορεί να προέκυψε κάποια φιλονικία πριν το φονικό στις Σπέτσες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνήγορος της οικογένειας του 26χρονου θύματος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα κίνητρα του δράστη και τις μαρτυρίες που καθοδηγούσαν τις Αρχές προς την εκδοχή του τροχαίου δυστυχήματος.​