Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίρασε τρόφιμα στα Σεπόλια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξέχασε τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα. Ο Greak Freak μοίρασε κούτες τροφίμων στην εκκλησία του Αγίου Μελετίου στα Σεπόλια.