Φονικό στις Σπέτσες: αρνείται τις κατηγορίες ο 22χρονος

Για πότε πήρε προθεσμία ώστε να απολογηθεί. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του 22χρονου. Για φιλονικία πριν το φονικό έκανε λόγο ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος.

Στον εισαγγελέα Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο 22χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε έναν 26χρονο στις Σπέτσες.

Ο εισαγγελές του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ ο νεαρός αρνείται την κατηγορία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Στο πλευρό του βρισκόταν συνεχώς ο πατέρας του, ο οποίος δηλώνει συγκλονισμένος και εκφράζει τα συλλυπητήριά του. «Ο αδερφός του θύματος, που σπουδάζει αλλού, με κάλεσε στο τηλέφωνο μου ξαφνικά και μου είπε ότι ο γιος μου σκότωσε τον αδερφό του. Έχω συγκλονιστεί από το περιστατικό, εκφράζω συλλυπητήρια στην οικογένεια του» τόνισε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του κατηγορούμενου.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος δίπλα σε μία μοτοσικλέτα και αρχικά δόθηκε η εντύπωση ότι επρόκειτο για τροχαίο δυστύχημα. Ο έμπειρος ιατροδικαστής όμως αναγνώρισε στην κοιλιακή χώρα τραύμα από μαχαίρι και ενημέρωσε τις αρχές.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνα και πολύ γρήγορα έλαβαν καταθέσεις από δύο αυτόπτες μάρτυρες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι δράστης και θύμα διαπληκτίστηκαν έντονα. Είδαν μάλιστα τον 22χρονο με πιστόλι, αλλά όταν πιάστηκαν στα χέρια χτύπησε τον 26χρονο με μαχαίρι.

Ο συνήγορος της οικογένειας του 26χρονου θύματος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα κίνητρα του δράστη και τις μαρτυρίες που φέρεται να καθοδηγούσαν τις Αρχές προς την εκδοχή του τροχαίου δυστυχήματος. Ως προς τα κίνητρα μάλιστα ο κ. Δημητρίου τόνισε μπορεί να προέκυψε κάποια φιλονικία πριν το φονικό.





Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Τρίτης η Ελληνική Αστυνομία αναφέρεται: "βραδινές ώρες της 21-11-2020 ανευρέθη, σε περιφερειακή-επαρχιακή οδό νήσου του Αργοσαρωνικού, ημεδαπός θανάσιμα τραυματισμένος. Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι το τραύμα είχε προκληθεί από τέμνον και νύσσον όργανο.

Από την έρευνα που πραγματοποίησε το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, διαπιστώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά".