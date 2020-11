Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Πιέρ Ντρεοσί

Ο Αλαφούζος παρουσίασε τον Γάλλο, νέο γενικό διευθυντή του «τριφυλλιού» προς τους παίκτες. Οι πρώτες δηλώσεις του.

Ο Πιέρ Ντρεοσί τα είπε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες με τον Γιάννη Αλαφούζο, υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος του 2022 και το απόγευμα πήγε στο «Γ. Καλαφάτης» μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Αλαφούζος παρουσίασε τον Γάλλο, νέο γενικό διευθυντή του «τριφυλλιού» προς τους παίκτες κι όλα τα υπόλοιπα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος κι ακολούθως παρακολούθησαν μαζί το οικογενειακό δίτερμα.

Νωρίτερα, ο Ντρεοσί έκανε και την πρώτη του τοποθέτηση ως μέλος της «οικογένειας» του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως βασικό ζητούμενο είναι η συνεργασία όλων. Αναλυτικά η δήλωση του Πιέρ Ντρεοσί:

«Είμαι χαρούμενος που από σήμερα γίνομαι μέλος ενός σπουδαίου συλλόγου, του Παναθηναϊκού. Όλοι γνωρίζουν ότι η ιστορική θέση του Παναθηναϊκού είναι να κατακτά τίτλους και να συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξέρω, επίσης, ότι αυτή την περίοδο ο σύλλογος πρέπει να προσπαθήσει σκληρά προκειμένου να επιστρέψει στο επιθυμητό επίπεδο.

Είμαι ικανοποιημένος γιατί ο Παναθηναϊκός διαθέτει έναν πολύ καλό προπονητή, τον κ. Λάζλο Μπόλονι. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία στη Ρεν και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί στον Παναθηναϊκό.

Πάγια τακτική μου αποτελεί σε κάθε κλαμπ που βρίσκομαι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας με σκοπό την πιο αποτελεσματική συνεργασία όλων των μελών της ομάδας. Άλλωστε, γνωρίζω καλά πως στην προσπάθεια να πετύχει ο σύλλογος τους στόχους του, δεν περισσεύει κανείς. Προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί για όλους μας η δημιουργία κλίματος ενότητας και ομοψυχίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ στις δυνατότητες που έχει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Παίκτες με φιλοδοξίες αλλά και ταλέντο, τους οποίους και πρέπει να στηρίξουμε στο μέγιστο βαθμό, έτσι ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα γκρουπ που θα ξεδιπλώνει στον αγωνιστικό χώρο τις αρετές και τη δυναμική που υποδεικνύει το έμβλημα της φανέλας που φορούν στο στήθος.

Δεν είναι ώρα για περισσότερα λόγια αλλά για έργα. Όλοι μαζί σαν μια οικογένεια».