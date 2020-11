Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 200 ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας για τους ιδιώτες γιατρούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για ενίσχυση των νοσοκομείων.

Τους 210 έφθασαν οι ιδιώτες ιατροί που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για την ενίσχυση των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Από αυτούς, οι 13 είναι στις ειδικότητες που προβλέπει η σχετική απόφαση, αποδέχτηκαν να είναι αποκλειστικής απασχόλησης και υπέγραψαν τη σύμβαση με τις δύο Υγειονομικές Περιφέρειες της Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά 8 από αυτούς θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, 2 στο Νοσοκομείο Δράμας, 2 στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής και 1 στο Νοσοκομείο Έδεσσας.