Πολιτική

Μητσοτάκης και Αναστασιάδης συζήτησαν για ελληνοτουρκικά και Κυπριακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι δύο ηγέτες, εν όψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, είχε αργά το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και για τις τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή και συντόνισαν τις ενέργειες τους σε σχέση με την επικείμενη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Από πλευράς του ο Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και αντηλλάγησαν απόψεις υπό το φως της καθόδου της απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Τζέιν Χολ Λουτ, στην περιοχή.