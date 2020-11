Πολιτική

Δένδιας: η Τουρκία έχει δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο

Κατηγόρησε την Άγκυρα για προκλητική και κατ’ εξακολούθηση παραβατική συμπεριφορά έναντι της Ελλάδας, αλλά και για επιθετική ρητορική, εργαλειοποιώντας τη μετανάστευση και τη θρησκεία.

Τη σημασία της ενέργειας ως βασικού παράγοντα για την ανάπτυξη και την περιφερειακή σταθερότητα προέβαλε ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στη 16η διαδικτυακή διάσκεψη του Economist για την Κύπρο, ως κεντρικός ομιλητής στη θεματική «Ενεργειακή διπλωματία σε ταραγμένους καιρούς» (Energy diplomacy in turbulent times).

Παράλληλα, καυτηρίασε τη συμπεριφορά της Τουρκίας τονίζοντας ότι είναι υπεύθυνη για την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Αναλυτικότερα, σημείωσε πως η Άγκυρα έχει δημιουργήσει μια «εκρηκτική κατάσταση» στην Ανατολική Μεσόγειο, με διαδοχικές NAVTEX σε περιοχές που υπερκαλύπτονται από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, με την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου σε μια πόλη (Βαρώσια) την οποία η τουρκική εισβολή και κατοχή από το 1974 μετέτρεψε σε φάντασμα, με παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, και με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis να εκτελεί παράνομες δραστηριότητες, παραβιάζοντας έτσι το Δίκαιο της Θάλασσας. Μάλιστα, το Oruc Reis βρέθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης εντός των 12 ναυτικών μιλίων, κλιμακώνοντας την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο κ. Δένδιας αντέταξε πως η Ελλάδα επιδιώκει συστηματικά τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό καταδεικνύουν τα τριμερή και πολυμερή σχήματα που προωθεί η χώρα, όπως με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και με άλλες χώρες, επισήμανε. Σημείωσε στο πλαίσιο αυτό ότι το EastMed Gas Forum, που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε ως διεθνής οργανισμός, χαίρει θετικής ανταπόκρισης και από άλλους σημαίνοντες διεθνείς δρώντες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επεσήμανε ότι σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται οι διμερείς συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών που πρόσφατα συνήψε η Ελλάδα με Ιταλία και Αίγυπτο, καθώς και η πολιτική συμφωνία με την Αλβανία για παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη, αλλά και οι ανάλογες συμφωνίες οριοθέτησης που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με Αίγυπτο, Λίβανο και Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε ότι οι συνεργατικές πρωτοβουλίες στην περιοχή είναι ανοικτές σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των Αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αυτό, βέβαια, όχι μόνον στα λόγια, αλλά και έμπρακτα.

Δυστυχώς, παρατήρησε, η Τουρκία δείχνει να αντιλαμβάνεται την ενέργεια ως πρόσχημα για να προωθήσει τις επεκτατικές της φιλοδοξίες στην περιοχή, μη διστάζοντας να διακινδυνεύει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, περιφρονώντας τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, με προκλητική και κατ’ εξακολούθηση παραβατική συμπεριφορά έναντι της Ελλάδας, με στρατιωτική ανάμιξη στις κρίσεις στη Συρία, τη Λιβύη και αλλού, με επιθετική ρητορική ή εργαλειοποιώντας τη μετανάστευση και τη θρησκεία.

Εστιάζοντας ειδικότερα στην Κύπρο, ο κ. Δένδιας τόνισε επίσης πως η Τουρκία αντιμετωπίζει τα ενεργειακά κοιτάσματα στην κυπριακή ΑΟΖ, αντί για ευκαιρία προσέγγισης και ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού, ως ευκαιρία εκβιασμού της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικαλούμενη δήθεν τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι θύματα της τουρκικής επεκτατικής ατζέντας. Και δεν μπορεί κανείς να επικεντρώνει στον ενεργειακό τομέα παραγνωρίζοντας το βασικό ζήτημα, της άρνησης της Τουρκίας να αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε.

Καταληκτικά, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις δυνατότητες για πρόοδο, ανάπτυξη και σταθερότητα που προσφέρει η ενέργεια όταν επιλέγεται η οδός της διπλωματίας, της συνεργασίας και του διεθνούς δικαίου, κατ’ αντιδιαστολή με την προοπτική διεύρυνσης των ανισοτήτων και διακινδύνευσης της ειρήνης από μονομερή επιδίωξη τετελεσμένων και διπλωματία των κανονιοφόρων.

Επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμιρατινό ομόλογό του, σεΐχη Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (Abdullah Bin Zayed Al Nahyan), είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως γνωστοποιεί στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Συνομιλία Δένδια - Ράαμπ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό ομόλογό του, Ντομινίκ Ράαμπ (Dominic Raab), είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.