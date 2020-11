Οικονομία

Διπλάσιο το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον Δεκέμβριο

Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. Τι ισχύει για την αναστολή συμβάσεων εργασίας και την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Προσαυξάνεται στο διπλάσιο για τον Δεκέμβριο του 2020 η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων μονάδων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου, με τίτλο «μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Η ανωτέρω προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου μηνιαίου ορίου του εγγυημένου ποσού και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά ωφελούμενη μονάδα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:

Προβλέπεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τον Νοέμβριο του 2020.

α. Οι οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία αυτών ή των υποκαταστημάτων τους, δύναται:

να θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020,

να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον Νοέμβριο του 2020.

β. Οι οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται δύναται:

να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή,

να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, εφόσον έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

γ. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι λαμβάνουν:

i) την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία ορίζεται κατ' αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των 800 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες και

ii) πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού τους.

δ. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού τελεί υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς (είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα).

ε. Αναλαμβάνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, κατ' αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, των εν λόγω εργαζομένων.

στ. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, μπορούν να εντάσσουν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

ζ. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα παράτασης των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.

Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, να μεταφέρουν, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021.

Μετατίθεται, μέχρι την 30ή.04.2021, (σήμερα ισχύει μέχρι την 31η.12.2020), η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 σχετικά με τον προσδιορισμό ασφαλιστικών οφειλών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής δόσεων εκκαθάρισης έτους 2019 των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε μηνιαίες δόσεις τυχόν διαφορά που προκύψει (χρεωστικό υπόλοιπο) από την εκκαθάριση των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας δόσης, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος.

Παρατείνεται έως την 30ή.4.2021 η θητεία των i) διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών των αιρετών οργάνων των ΝΠΙΔ και του ΝΠΔΔ, με την επωνυμία, «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου» και ii) μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ., εφόσον έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής ή λήγει για πρώτη φορά, ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, για το χρονικό διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς της πανδημίας COVID-19, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.

Εκδίδεται με υπουργική απόφαση, μέχρι την 31η.12.2020, Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του ΟΑΕΔ.