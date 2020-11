Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΕΟΔΥ: Τι έδειξαν τα rapid tests σε έξι περιοχές

Κινητές Ομάδες Υγείας πραγματοποίησαν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου μέσα από το αυτοκίνητο. Πόσα τεστ βγήκαν θετικά.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Σύμφωνα με πηγές του ΕΟΔΥ, οι συνολικά 6 δράσεις οργανώθηκαν σε κεντρικά και εύκολα προσβάσιμα σημεία αστικών και επαρχιακών περιοχών 6 Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από χίλιους πολίτες να εξετασθούν δωρεάν για τον ιό SARS-CoV-2.

Συνολικά, διενεργήθηκαν 1.362 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 69 κρούσματα (5,06%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 39 άνδρες και 30 γυναίκες.

Τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές:

ΠΕ Άνδρου - Κόρθι

Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλίας - Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης

Πραγματοποιήθηκαν 478 rapid test και προέκυψαν 47 θετικά (9,83%). Αφορούν σε είκοσι έξι άνδρες και είκοσι μία γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Κορινθίας - Κιάτο

Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test, και προέκυψε 1 θετικό (0.47%) το οποίο αφορά σε άνδρα ηλικίας 45 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 174 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης - Δωδεκανήσου 8-22, Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test, και προέκυψαν 13 θετικά (5,70%). Αφορούν σε έξι άνδρες και επτά γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας - Φιλίας 10, Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 220 rapid test, και προέκυψαν 8 θετικά (3,63%). Αφορούν σε έξι άνδρες και δυο γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

