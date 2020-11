Life

Grammy: “σάρωσε” στις υποψηφιότητες η Μπιγιονσέ

Την ώρα που ο κόσμος της μουσικής δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες σε μια 100% ψηφιακή τελετή.

H βασίλισσα της ποπ Μπιγιονσέ βρέθηκε σήμερα στην κορυφή του καταλόγου για τα βραβεία Grammy, συγκεντρώνοντας 9 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων στις περίβλεπτες κατηγορίες του Δίσκου της χρονιάς και του Τραγουδιού της χρονιάς.

Σε ηλικία 39 ετών και έχοντας ήδη 24 Grammy στο ενεργητικό της, η Μπιγιονσέ προηγείται της Βρετανίδας τραγουδίστριας Ντούα Λίπα, της Αμερικανίδας Τέιλορ Σουίφτ και του ράπερ Roddy Ricch, που συγκέντρωσαν 6 υποψηφιότητες ο καθένας.

Οι υποψηφιότητες της Μπιγιονσέ προέρχονται κυρίως από το τραγούδι "Black Parade", που εξυμνεί τη μαύρη κουλτούρα και τον ακτιβισμό και κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού διαδηλώσεων στις ΗΠΑ με επίκεντρο τον συστημικό ρατσισμό και τις δολοφονίες μαύρων από αστυνομικούς. Το "Black Parade" θα αναμετρηθεί στις κατηγορίες Τραγούδι και Δίσκος της χρονιάς, μαζί με το χιτ της Ντούα Λίπα "Don't Start Now".

Το lockdown άλμπουμ της Σουίφτ "Folklore" θα διεκδικήσει το βραβείο του άλμπουμ της χρονιάς, ενώ το σινγκλ της "Cardigan" βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για το Τραγούδι της χρονιάς. Την ώρα που ο κόσμος της μουσικής δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία, οι υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν σε μια 100% ψηφιακή τελετή αναδεικνύουν γυναίκες.

Η Τεξανή ράπερ Megan Thee Stallion, 25 ετών, ένα από τα μουσικά φαινόμενα της χρονιάς, συγκεντρώνει τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων για την «Αποκάλυψη της χρονιάς». Η Μπίλι Άιλις, η νεαρή τραγουδίστρια που στην περσινή απονομή είχε κερδίσει στις τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες, συγκέντρωσε φέτος, επίσης, 4 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων για το Άλμπουμ και το Τραγούδι της χρονιάς. Η Μπρίτανι Χάουαρντ, μεταξύ ροκ και μπλουζ, γνωστή για τις εμφανίσεις της με το συγκρότημα Alabama Shakes, έχει 5 υποψηφιότητες, αφότου κυκλοφόρησε το πρώτο σόλο άλμπουμ της "Jaime".

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 31 Νοεμβρίου του 2021 σε μια τελετή στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Τρέβορ Νόουα. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν η τελετή θα γίνει με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, όπως πολλές σημαντικές απονομές τους τελευταίους μήνες.