Αθλητικά

Champions League: “σφράγισαν” το εισιτήριο για τους “16” Τσέλσι και Σεβίλλη

Αμφότερες πέτυχαν σπουδαία «διπλά» επί των Ρεν και Κράσνονταρ με το ίδιο σκορ και έφτασαν στους 10 βαθμούς...

Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των ομίλων, Τσέλσι και Σεβίλλη έγιναν οι πρώτες ομάδες, από το ίδιο μάλιστα γκρουπ (5ο), που «σφράγισαν» τα «εισιτήρια» για τους «16» του Champions League.

Αμφότερες πέτυχαν σπουδαία, με βάση την εξέλιξη των αγώνων, «διπλά» επί των Ρεν και Κράσνονταρ με το ίδιο σκορ (2-1), έφτασαν στους 10 βαθμούς (από έναν έχουν οι αποψινοί τους αντίπαλοι) κι ό,τι κι αν συμβεί στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα σε ό,τι αφορά την υπόθεση πρόκριση.

Αυτό που μένει να φανεί είναι ποια από τις δύο θα πάρει και την πρωτιά του ομίλου, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό στις 2 Δεκεμβρίου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», όπου οι Ανδαλουσιάνοι θα φιλοξενήσουν τους «μπλε». Να σημειωθεί ότι στο πρώτο ματς στο «Στάμφορντ Μπριτζ», Τσέλσι και Σεβίλλη είχαν μείνει στο 0-0.

Με το δεύτερο του γκολ στο Champions League (σ.σ. είχε ανοίξει το σκορ στις 28/10 εναντίον της Κράσνονταρ στην Ρωσία), ο Χάντσον-Οντόι έβαλε μπροστά τους Λονδρέζους στο «Ροαζόν Παρκ», ωστόσο, στο 85΄ ο Γκιρασί έφερε το ματς στα ίσια (1-1). Ο Ζιρού, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο 69΄ αντί του Χάνυσον-Οντόι, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε τη νίκη-πρόκριση στο συγκρότημα του Φράνκ Λάμπαρντ.

Γκολ Νο2 στη διοργάνωση ήταν και για το Ιβάν Ράκιτιτς αυτό με το οποίο άνοιξε το σκορ η Σεβίλλη στο Κράσνονταρ εναντίον της τοπικής ομάδας (είχε κάνει το ίδιο και πάλι εναντίον των Ρώσων και στο «Σάντσεθ Πιθχουάν»). Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στο 56΄ με τον Βάντσερον, αλλά την τελευταία λέξη στο ματς είχε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ελ Χαντάντι (2-1).