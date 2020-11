Υγεία - Περιβάλλον

Μητρικός Θηλασμός: Μύθοι και πραγματικότητες για τις νέες μητέρες!

Γράφει η Ομάδα Μητρικού Θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ.

Ο Μητρικός θηλασμός, αποτελεί απλά ένα θαύμα της φύσης. Παρ’ όλα αυτά, οι νέες μητέρες κατακλύζονται καθημερινά από πολλές λανθασμένες πληροφορίες που αφορούν τον Μητρικό Θηλασμό. Ως αποτέλεσμα οι ίδιες αποθαρρύνονται στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την γαλουχία τους και στη συνέχεια να θηλάσουν τα βρέφη τους. Ας αναλύσουμε κάποιους μύθους για τον μητρικό θηλασμό.

Πολλές μητέρες δεν μπορούν να παράγουν γάλα. Λάθος!

Μόνο το 2% των γυναικών δεν μπορούν να παράγουν γάλα λόγω ορμονικών διαταραχών ή χειρουργείων που έχουν υποστεί στο μαστό. Η πλειοψηφία των γυναικών μπορεί να παράγει τόσο γάλα για να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες του βρέφους της. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, σίγουρα ευθύνεται η λανθασμένη προσκόλληση του βρέφους στο μαστό ή η παράλληλη χορήγηση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος χωρίς να υπάρχει αποδεκτός ιατρικός λόγος χορήγησης.

Ο μητρικός θηλασμός πονάει. Λάθος!

Στο ξεκίνημα του θηλασμού είναι φυσιολογικό, λόγω ευαισθησίας των θηλών, η μητέρα να αισθάνεται μία μικρή ενόχληση. Στη συνέχεια όμως ο πόνος των θηλών, οφείλεται είτε στον τραυματισμό των θηλών από την λανθασμένη προσκόλληση ή απομάκρυνση του βρέφους, είτε από άλλα αίτια όπως μύκητες, φλύκταινα ή φυσαλίδα στη θηλή, καθώς μπορεί να οφείλεται και στο βραχύ χαλινό γλώσσας ενός βρέφους.

Τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό οι μητέρες δεν έχουν γάλα. Λάθος!

Τα βρέφη την πρώτη ημέρας ζωής, προσλαμβάνουν ανά γεύμα λίγες σταγόνες έως 5ml μητρικού γάλακτος, αφού η χωρητικότητα του στομάχου τους είναι περίπου 7ml. Σταδιακά η χωρητικότητα του στομάχου αυξάνεται φτάνοντας την 5η ημέρα ζωής στα 57ml, ενώ η προσλαμβανόμενη ποσότητα μητρικού γάλακτος ανά γεύμα κυμαίνεται μεταξύ 30-35 ml.

Ένα βρέφος πρέπει να τρώει από κάθε μαστό σε περιορισμένο χρόνο. Λάθος!

Ο μητρικός θηλασμός είναι ελεύθερος και απεριόριστος. Καλό είναι τα βρέφη να θηλάζουν κυρίως από τον έναν μαστό έτσι ώστε να προσλαμβάνουν και το τελευταίο στρώμα του μητρικού γάλακτος όπου βρίσκεται το λίπος. Εννοείται όμως ότι και ο άλλος μπορεί να προσφέρεται στο ίδιο γεύμα ανάλογα με τις απαιτήσεις του βρέφους.

Τα θηλάζοντα βρέφη χρειάζονται συμπληρωματικά να λαμβάνουν νερό κυρίως τους ζεστούς μήνες. Λάθος!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, συστήνει αποκλειστικά μητρικό θηλασμό τους πρώτους έξι μήνες ζωής και στη συνέχεια εισαγωγή στέρεων τροφών, καθώς ο μητρικός θηλασμός μπορεί να συνεχιστεί στα δύο έτη και άνω. Επίσης, το μητρικό γάλα περιέχει 87% νερό, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των βρεφών ακόμα και τις πιο ζεστές ημέρες.

Μία θηλάζουσα μητέρα πρέπει να πλένει τις θηλές της πριν και μετά από κάθε θηλασμό. Λάθος!

Δεν χρειάζεται να πλένονται οι θηλές πριν και μετά τον θηλασμό καθώς απομακρύνουμε τη φυσική λιπαρότητα και γίνονται πιο ευαίσθητες στους τραυματισμούς και στις μολύνσεις. Μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας μία φορά την ημέρα. Καλό είναι μετά από κάθε θηλασμό, να απλώνεται με το χέρι σας λίγες σταγόνες μητρικού γάλακτος στη περιοχή της θηλής και της θηλαία άλω (σκούρα περιοχή) και οι θηλές να αερίζονται καλά ή να προστατεύονται από βαμβακερό στηθόδεσμο, χωρίς επιθέματα στήθους.

Πρέπει να χρησιμοποιείται το θήλαστρο για να ελέγχετε την παραγωγή σας. Λάθος!

Το πόσο μητρικό γάλα μπορεί να αντληθεί με τη χρήση θήλαστρου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένου του άγχος της μητέρας. Το βρέφος που προσκολλάται σωστά στο μαστό μπορεί να προσλάβει μεγαλύτερη ποσότητα μητρικού γάλακτος απ’ αυτήν που μία μητέρα μπορεί να αντλήσει με τη χρήση θήλαστρου.

Τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος έχουν ίδια διατροφική αξία με το μητρικό γάλα. Λάθος!

Τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος δεν έχουν την ίδια διατροφική αξία με το μητρικό γάλα. Επίσης, είναι ανακριβή αντίγραφα που βασίζονται στην ξεπερασμένη κι ατελή γνώση για το τι είναι το μητρικό γάλα. Ακόμη, δεν περιέχουν αντισώματα, ζωντανά κύτταρα, ένζυμα και ορμόνες. Αντίθετα, περιέχουν αλουμίνιο, μαγγάνιο, κάδμιο, μόλυβδο καθώς και περισσότερη πρωτεΐνη συγκριτικά με το μητρικό γάλα. Τέλος, τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος δεν διαφοροποιούνται στη σύστασή τους ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την ηλικία του βρέφους.

Οι Μαίες και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ, αναλαμβάνουν την επίλυση αποριών των μητέρων καθώς προσφέρουν και εξατομικευμένες οδηγίες εξόδου από το Μαιευτήριο.

Επίσης, συστήνεται η διατήρηση της επικοινωνίας μετά την έξοδο για την παρακολούθηση της πορείας του μητρικού θηλασμού αλλά και για την επίλυση αποριών και προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Προσφέρεται η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για βοήθεια σε θέματα μητρικού θηλασμού καλώντας στο 2106869000, χωρίς χρέωση για τη μητέρα, 09:00 – 17:00 καθημερινά, για βοήθεια σε θέματα μητρικού θηλασμού κατ’ οίκον, καλώντας στο 1051.

Επίσης, το Εξωτερικό Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού αποτελούμενο από την Ομάδα Μητρικού Θηλασμού, λειτουργεί καθημερινά και δέχεται προγραμματισμένα ραντεβού για βοήθεια και επίλυση προβλημάτων στο θηλασμό.

Το ΜΗΤΕΡΑ υποστηρίζει και προάγει τον μητρικό θηλασμό και τη σημασία του για τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, διαδίδοντας το παγκόσμιο μήνυμα για την Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, 1 έως 7 Νοεμβρίου 2020: «Υποστηρίζουμε τον θηλασμό… για έναν πιο υγιή πλανήτη».

*Άρθρο της Ομάδας Θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ