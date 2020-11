Κόσμος

Γιορτή των Ευχαριστιών: ο Τραμπ έδωσε χάρη σε μια γαλοπούλα

Στον Κήπο των Ρόδων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τήρησε το έθιμο, γλιτώνοντας έτσι από το εορταστικό τραπέζι τον Κορν, μια γαλοπούλα βάρους 19 κιλών.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από την αυτοαπομόνωση όπου έχει θέσει ο ίδιος τον εαυτό του για τελευταίες ημέρες, για να δείξει ότι τουλάχιστον ένα πράγμα στην Ουάσινγκτον θα τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια: η απονομή χάρης σε μια γαλοπούλα, ενόψει των Ευχαριστιών.

Στον Κήπο των Ρόδων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τήρησε το έθιμο, χωρίς να ξεφύγει από το κείμενο της ομιλίας του, γλιτώνοντας έτσι από το εορταστικό τραπέζι τον Κορν, μια γαλοπούλα βάρους 19 κιλών. «Κορν, δια της παρούσης, σου απονέμω χάρη», είπε ο Τραμπ, υψώνοντας το χέρι πάνω από το λευκό πουλί.

Ο Κορν κακάρισε με ικανοποίηση, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων, κυρίως υπαλλήλων του Λευκού Οίκου, πολλοί εκ των οποίων φορούσαν μάσκες.

Αφότου ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές, πριν από τρεις εβδομάδες, ο Τραμπ έχει σπάσει όλες τις παραδόσεις. Δεν υπήρξε ομιλία παραδοχής της ήττας του, ούτε συγχαρητήριο τηλεφώνημα στον Μπάιντεν. Και, έκτοτε, σπανίως εμφανίζεται δημοσίως.