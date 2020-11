Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Ο ενθουσιασμός και η ανυπομονησία πρωταγωνιστούν σήμερα Τετάρτη, μια μέρα που όλα φαίνονται δυνατά και εύκολα καθώς η Σελήνη μας ωθεί με τη δυναμικότητα του Κριού σε δράση.

ΚΡΙΟΣ: Η μέρα σήμερα σας ανήκει και αυτό είναι κάτι που φυσικά το γνωρίζετε καθώς όλα αυτά που σας ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα έρχονται σήμερα ξανά στο προσκήνιο για να τα λύσετε με τον πιο συμφέροντα για σας τρόπο. Στα ερωτικά σας σήμερα μια νοσταλγία για τους έρωτες του παρελθόντος ίσως να σας φέρει σε επαφή με παλιούς αγαπημένους με τους οποίους έχετε ακόμη ανοιχτούς λογαριασμούς.

ΤΑΥΡΟΣ: Η εποχή των μεγάλων αλλαγών έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ και καιρό για σας. Γνωρίζοντας πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται μόνιμο και δεδομένο καλό θα ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή να βάλετε σε διαδικασία εξέτασης κάποιες εναλλακτικές ιδέες σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθείτε και να δράσετε σε κάθε τομέα της ζωής σας που βλέπετε ότι χάνει τη σταθερότητά του. Στα ερωτικά σας μην πτοείστε, έρχονται καλύτερες μέρες.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Παρότι ζούμε στην εποχή των περιορισμών εσείς, ίσως με έναν άλλο τρόπο που δεν απαιτεί φυσική επαφή, έχετε τη δυνατότητα να κινείστε, να φαίνεστε και να δρομολογείτε εξελίξεις σχετικά με τα εργασιακά σας. Η σημερινή μέρα σας εντάσσει σε έναν άλλο κύκλο όπου με τα άτομα που τον απαρτίζουν αποκτάτε κοινή δράση. Τα ερωτικά σας αποκτούν μια σημαντική θέση καθώς αποτελούν μέρος της ενδιαφέρουσας καθημερινότητάς σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι εξελίξεις σχετικά με την επαγγελματική σας σταδιοδρομία σας φέρνουν στο κέντρο των συζητήσεων και αυτό δεν είναι κάτι που δεν το απολαμβάνετε. Προφανώς μια καινούρια κατάσταση έχει μια επιπλέον αγωνία και κίνηση αλλά μήπως αυτό ακριβώς δεν ζητούσατε; Στα ερωτικά σας δώστε λίγο επιπλέον προσοχή παρατηρώντας συμπεριφορές που σας προβληματίζουν. Αν έχετε κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσετε καλύτερα να το κάνετε τώρα.

ΛΕΩΝ: Αρκετά δυναμική αναμένεται η μέρα σήμερα όπου κάποιες επαφές και επικοινωνίες θα μπορούσαν να εξελίξουν τα σχέδια που κρατούσατε έως τώρα μόνο στην σκέψη σας. Οι ευκαιρίες σήμερα σας προκαλούν μια ζωηρή αναστάτωση απαιτώντας τις άμεσες αντιδράσεις σας. Επωφεληθείτε από την σημερινή εύνοια ελέγχοντας όμως τις αντιδράσεις σας γιατί θα μπορούσαν εύκολα να σας παρεξηγήσουν. Στα ερωτικά το παρελθόν έρχεται για να σας αναστατώσει ευχάριστα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορεί σήμερα να είστε ιδιαίτερα ομιλητικοί καθώς κάποια θέματα οικονομικά δικά σας ή της οικογένειά σας αποσπούν την προσοχή σας με τρόπο ίσως απαιτητικό. Καλό θα ήταν κάποιες τέτοιες στιγμές να μην ασχολείστε με τις άστοχες κινήσεις του παρελθόντος και να επικεντρώσετε την προσοχή σας ώστε να βρείτε τη λύση που τελικά είναι πιο απλή από ότι φανταζόσαστε. Το ταίρι σας ίσως δεν έχει τον τρόπο να σας βοηθήσει σήμερα και καλά θα κάνετε να μην επενδύσετε πάνω του…

ΖΥΓΟΣ : Η σημερινή μέρα σας προσφέρει την ευκαιρία για κοινωνικές επαφές. Καινούριοι ενδιαφέροντες άνθρωποι έρχονται στη ζωή σας που πραγματικά σας κάνουν να νοιώθετε πολύ όμορφα καθώς από τις πρώτες λέξεις που θα ανταλλάξετε μαζί τους θα αισθανθείτε οικειότητα. Ο κύκλος των φίλων σας διευρύνεται σήμερα και αυτό είναι κάτι που σας χαροποιεί ιδιαίτερα τώρα που τα ερωτικά σας περνούν μια φάση περισυλλογής.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η καθημερινότητά σας έχει μια όψη ηρεμίας σήμερα που θα ήταν πραγματικά κρίμα να την απολαύσετε. Μοιάζει με την αχτίδα φωτός μετά την καταιγίδα που έχει σκοπό να σας ανταμείψει με στιγμές χαλάρωσης και θαλπωρής. Η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να δείτε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στις σχέσεις σας από μια άλλη οπτική και να συγχωρέσετε τις τυχόν αδικίες που έγιναν εις βάρος σας. Έτσι έχετε πολλές πιθανότητες να συγχωρέσουν και οι άλλοι εσάς.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η αισιοδοξία σας είναι γνωστή και εμφανέστατη από τον τρόπο που χαίρεστε τη ζωή. Το χαμόγελο είναι πάντα στο πρόσωπο σας και ελάχιστες είναι οι φορές που θα μπορούσατε να παρασυρθείτε για αρκετή ώρα από δυσάρεστα συναισθήματα. Η μέρα σήμερα σας ταιριάζει καθώς σας παρακινεί να ασχοληθείτε με ότι σας δίνει χαρά. Απολαύστε τις στιγμές μαζί με το ταίρι σας που βρίσκεται στην ίδια καλή διάθεση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας σας απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα και αν έχετε στο πρόγραμμα να κάνετε κάποιες αλλαγές στη διακόσμηση σήμερα θα ήταν μια μέρα που θα σας ευνοούσε δίνοντας σας το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Στα ερωτικά σας το πάθος δεν λείπει από τη σχέση σας όπως επίσης δεν λείπουν και οι εντάσεις λόγω διαφωνιών με το ταίρι σας εξαιτίας της υπέρμετρης ζήλειας σας…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Λόγω της επικοινωνιακής σας φύσης έχετε τον τρόπο με τη δεινότητα του λόγου σας να προσελκύετε την προσοχή των άλλων. Η σημερινή μέρα σας δίνει ένα επιπλέον λεκτικό προβάδισμα και αυτό καλό θα ήταν να το χρησιμοποιήσετε στις εργασιακές συζητήσεις όπως και στις συναντήσεις με άτομα που έχοντας μια θέση κύρους θα μπορούσανε να προωθήσουν δικαίως την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Εξίσου καλά θα μπορούσατε να προωθήσετε και τα ερωτικά σας θέματα σήμερα… αν συνεχίζουν να σας ενδιαφέρουν.

ΙΧΘΥΕΣ: Η εποχή είναι η πλέον κατάλληλη για να προωθήσετε τα εργασιακά σας ζητήματα για τα οποία η σημερινή μέρα προσφέρει ένα extra αβαντάζ καθώς όλα ευνοούν την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Καλό θα ήταν να κρατήσετε μια δίκαιη στάση στην αρένα των επαγγελματικών συναγωνισμών και να μην υπονομεύετε μόνοι σας τον εαυτό σας. Κάποιες ερωτικές σκοτούρες έχουν την τάση να σας αποσυντονίζουν σήμερα…

Πηγή: astrologos.gr