Κόσμος

Ξεκίνησε η διαδικασία για τη μεταβίβαση της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν

Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για την παράδοση της εξουσίας στο νέο Πρόεδρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δήλωσε χθες Τρίτη ότι έχει αρχίσει η μεταβίβαση της εξουσίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αφού η Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών (General Services Administration, GSA), ο ομοσπονδιακός φορέας που φροντίζει για την ομαλή παράδοση της εξουσίας από τη μια κυβέρνηση στην άλλη, ενημέρωσε τη Δευτέρα τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν πως μπορεί να αρχίσει η διαδικασία.

«Σήμερα αρχίσαμε τη διαδικασία να δούμε την απόφαση της GSA και θα κάνουμε όλα όσα προβλέπει ο νόμος. Θα το φέρουμε σε πέρας», δήλωσε ο Πομπέο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ορκιστεί και να αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου.