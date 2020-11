Κοινωνία

Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκε ισόγειο διαμέρισμα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Φωτιά ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα, διπλοκατοικίας, στην Καλλιθέα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 την Τρίτη.

Ο ένοικος του διαμερίσματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους, καθώς είχε εισπνεύσει καπνό.

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, που δεν επεκτάθηκε στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται, ωστόσο το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από κάποιο θερμαντικό σώμα.

Ήταν η δεύτερη φωτιά σε διαμέρισμα της Αττικής μέσα σε μία μέρα, αφού είχε ξεσπάσει ακόμα μία το πρωί της Τρίτης στο Αιγάλεω.