Κόσμος

Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε πολυκατάστημα (εικόνες)

Μία γυναίκα επιτέθηκε σε δύο άλλες. Τρομοκρατική επίθεση «βλέπουν» οι Αρχές.

Μια νεαρή Ελβετίδα άρπαξε από τον λαιμό μια γυναίκα και τραυμάτισε μια δεύτερη, χτυπώντας την με ένα οδοντωτό μαχαίρι, μέσα σε ένα πολυκατάστημα της πόλης Λουγκάνο, μια υπόθεση την οποία η ομοσπονδιακή εισαγγελία χαρακτήρισε «ύποπτη τρομοκρατική επίθεση».

Η αστυνομία του καντονιού Τιτσίνο ανακοίνωσε ότι η ύποπτη, μια 28χρονη Ελβετίδα που ζει στην περιοχή, έχει συλληφθεί και κρατείται.

Το ένα από τα θύματα φέρει βαριά τραύματα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η δεύτερη γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά.

«Ένα πολυκατάστημα στο Λουγκάνο ήταν η σκηνή μιας ύποπτης επίθεσης με τρομοκρατικά κίνητρα» ανέφερε η ομοσπονδιακή εισαγγελία σε μια ανακοίνωση.

Ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς καταδίκασε την «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση», όπως την αποκάλεσε και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στις δύο τραυματισμένες γυναίκες. «Είμαστε στο πλευρό της Ελβετίας, αυτές τις δύσκολες ώρες. Θα δώσουμε μια κοινή απάντηση στην ισλαμιστική τρομοκρατία στην Ευρώπη και θα υπερασπιστούμε τις αξίες μας», πρόσθεσε.

Στις αρχές του μήνα ένας τζιχαντιστής πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις ανθρώπους στη Βιέννη.

Ο Νόρμαν Γκόμπι, ο πρόεδρος της κυβέρνησης του Τιτσίνο, όπου βρίσκεται το Λουγκάνο, τόνισε ότι η Ελβετία είναι μια ειρηνική χώρα και το καντόνι μια ασφαλής περιοχή. «Ένας παραπάνω λόγος για να καταδικάσουμε αυτήν την παράλογη βία, που υποκινείται από τον εξτρεμισμό και δεν έχει θέση στην κοινότητά μας», πρόσθεσε.