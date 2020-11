Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Κλιμακωτό άνοιγμα καταστημάτων, με μάσκα παντού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μίλησε για το σχέδιο άρσης του lockdown, τη στήριξη της αγοράς και το νέο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Κλιμακωτά θα γίνει το άνοιγμα των καταστημάτων – από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα – όταν ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τη σταδιακή άρση του lockdown, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρχουν αυστηροί κανόνες, όπως η χρήση μάσκας παντού.

Εξήγησε πως την προηγούμενη φορά, χαλαρώσαμε γρήγορα γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι με τις υψηλές θερμοκρασίες ο ιός θα εξασθενούσε. Αντίθετα, τώρα, ο ιός είναι πολύ πιο ισχυρός. «Για οποιονδήποτε λόγο βγαίνουμε έξω, θα φοράμε τη μάσκα και έχουμε το αντισηπτικό στην τσέπη», συμπλήρωσε.

Για την εστίαση, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως θα συζητήσουμε σε επόμενη φάση και ότι το μείζον στην παρούσα φάση είναι ο έλεγχος της πανδημίας. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε πως «η επιτροπή των λοιμωξιολόγων θα μας πει πότε θα ανοίξει η εστίαση», επισημαίνοντας πως οι γιατροί ισχυρίζονται ότι στην ιχνηλάτηση που έχουν κάνει, διαπίστωσαν ότι έπαιξε κομβικό ρόλο στην διάδοση του κορονοϊού.

Ξεκαθάρισε με εμφατικό τρόπο ότι τα σούπερ μάρκετ δεν αποτελούν εστίες μετάδοσης του ιού, αφού δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο που να οδηγεί σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση που είχε κάνει ο ίδιος με τους θανάτους στο Βέλγιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θεσπίσει έναν δείκτη, αυτό των θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. «Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, σε σύγκριση με το πρώτο», σημείωσε, αν και το δεύτερο κύμα είναι σφοδρότερο και έχει περισσότερους νεκρούς. Πρόκειται για μία «παγκόσμια συμφορά», είπε και διερωτήθηκε τι θα γινόταν αν η Ελλάδα είχε 12 φορές περισσότερους θανάτους από το Βέλγιο (δηλ. 250.000 νεκρούς), εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του σε κάθε οικογένεια που θρηνεί για τον χαμό ενός θύματος της COVID-19.

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι «αν είχαμε 5.000 ΜΕΘ θα είχαμε 2.500 θανάτους», ο κ. Γεωργιάδης είπε πως επικαλέστηκε στατιστικά στοιχεία και ότι είναι απολύτως λογικό πως «αν έχεις 5.000 κρεβάτια ΜΕΘ και τα γεμίσεις, θα έχεις περισσότερους θανάτους». «Αυτή η μάχη κρίνεται από την ατομική μας συμπεριφορά», σημείωσε, αναφερόμενος στην τήρηση των μέτρων προστασίας.

Υπενθύμισε ότι ο ίδιος πριν ολοκληρώσει τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας, είχε υπογράψει την πρόσληψη 4.000 γιατρών και 10.000 νοσηλευτών, για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων χαρακτήρισε «πολύ ισορροπημένη» τη ρύθμιση για τις επιταγές, εξηγώντας πως δίνει το δικαίωμα στις πληττόμενες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που θα έδιναν στο Κράτος για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.

Για το “ΤΕΠΙΧ ΙΙ”, τόνισε πως την τελευταία εβδομάδα εγκρίθηκαν 7.000 δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, με μέσο όρο δανείου 63.000 ευρώ.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, που βγήκε την Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση. Έκανε λόγο για νομοσχέδιο-τομή, που αποτελεί προϊόν δουλειάς πολλών μηνών, το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται δίνονται τα δημόσια έργα.