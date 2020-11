Κοινωνία

Θρήνος για νεαρό οδηγό νταλίκας (εικόνες)

Ακόμα μία τραγωδία με θύμα έναν νεαρό οδηγό, αυτήν τη φορά.

Νεκρός ανασύρθηκε από την νταλίκα που οδηγούσε ένας 22χρονος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Γιαννιτσοχωρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νταλίκα είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Κυπαρισσία, όταν εξετράπη κάτω από άγνωστες αιτίες, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού.

Ο οδηγός αφού τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο ΓΝ-ΚΥ Κρεστένων εκεί όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πηγή: patrisnews.com