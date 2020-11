Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: Σημαντική η μείωση του ιικού φορτίου στην Αττική

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, που εξετάζει τα λύματα στην Αττική μιλά για την απόδοση των μέτρων και το πότε αναμένεται μείωση των κρουσμάτων.

«Σημαντική μείωση του ιικού φορτίου παρατηρείται στα λύματα της Αττικής», όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, ΝίκοςΘωμαΐδης, εξηγώντας ότι, τα κρούσματα θα πρέπει να μειωθούν τις επόμενες μέρες στην Αττική».

Βάσει των δεδομένων που συλλέγονται από το ΕΚΠΑ, το διάστημα από τις 30 Οκτωβρίου με 5 Νοεμβρίου, η Αττική ήταν στο πικ της πανδημίας. Τότε τα κρούσματα υπολογίζονταν στα 40.000 και τώρα έχουν πέσει κάτω από τις 10.000, κάτι «που σημαίνει ότι τα μέτρα λειτουργούν».

«Πρέπει να μας γίνει μάθημα ο Οκτώβριος», τόνισε ο καθηγητής και εξέφρασε την άποψη ότι, «τα μέτρα μπορούν να αρθούν και σταδιακά να ανοίξει η αγορά».

«Η μείωση ήρθε πριν κλείσουν τα Δημοτικά, που σίγουρα έχει συνεισφέρει η μείωση της κίνησης. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι τα δημοτικά δεν είναι μεγάλη εστία διάδοσης», σημείωσε.

Εκτίμησε, τέλος ότι, τις επόμενες μέρες τα κρούσματα στη Αττική θα είναι κάτω από 200 ημερησίως, αφού «το ιικό φορτίο είναι ανάλογο με του Σεπτεμβρίου, που ήταν κάτω από 100».