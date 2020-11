Αθλητικά

Champions League - Ολυμπιακός: “Λαβωμένος” κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

“Mission Impossible” χαρακτηρίζεται η αποστολή των “ερυθρόλευκων”, λόγω των απουσιών βασικών ποδοσφαιριστών.

Εξαρχής η αποστολή του Ολυμπιακού ήταν ούτως ή άλλως, απίστευτα δύσκολη. Απέναντι στην πανίσχυρη, “λαμπερή” και ζάμπλουτη Μάντσεστερ Σίτι, με το ρόστερ των μεγάλων αστέρων, το μεγάλο φαβορί δεν θα μπορούσε να είναι άλλο απ’ την αγγλική ομάδα. Σήμερα (19:55) οι περσινοί νταμπλούχοι Ελλάδας θα αναγκαστούν να παίξουν κυριολεκτικά με... μισή ομάδα στο “Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στους “πολίτες”, για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Σε έναν αγώνα που μοιάζει με “Mission Impossible”, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις του να κάνει στο... θαύμα και να πετύχει κάτι που δύσκολα θα σημειώσουν ως το φινάλε οι Πόρτο και Μαρσέιγ: Να αποσπάσουν θετικό αποτέλεσμα, από την απόλυτη κυρίαρχο του 3ου ομίλου, που μετράει ως τώρα - “σβηστά” - τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς.

Στο “Etihad” ο Ολυμπιακός ήταν όσο πιο ανταγωνιστικός μπορούσε και μέχρι το 80’ (όσο το ματς ήταν στο 1-0) είχε τις στιγμές του, για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι θετικό, όμως στο φινάλε “λύγισε” από τα δύο γκολ των Ζεσούς και Κανσέλο.

Εκεί αγωνίστηκε με πλήρη σύνθεση. Στο σημερινό παιχνίδι, ωστόσο, ο Πέδρο Μαρτίνς μετράει ήδη έξι μεγάλες απουσίες (Ελ Αραμπί, Χασάν, Ραντζέλοβιτς με κορονοϊό, Βαλμπουενά, Χολέμπας και Μπρούμα τραυματίες) και δεν γνωρίζει αν θα έχει ακόμη στη διάθεσή του και τον Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος μπήκε στην αποστολή, όμως δεν έχει προπονηθεί απ’ το σαββατιάτικο (21/11) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και η παρουσία του στην ενδεκάδα θα κριθεί κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή.

Στην τελευταία προπόνηση της Τρίτης, ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε μία δοκιμή πάνω στο 4-3-3, με τον Σα κάτω από τα γκολπόστ τον Ανδρούτσο δεξιό μπακ, τους Σεμέδο, Σισέ στόπερ και τον Ντρέγκερ αριστερά. Στα χαφ δοκίμασε τους Μπουχαλάκη, Πέπε, Εμβιλά, δεξιά τον Καμαρά, αριστερά τον Μασούρα και σε ρόλο “false-9” (ψεύτικο 9άρι) τον Φορτούνη. Αν ο Ραφίνια κριθεί έτοιμος, θα μπει στην ενδεκάδα αντί του Ανδρούτσου, ειδάλλως θα μείνει εκτός αποστολής, η οποία περιλαμβάνει 23 παίκτες μαζί με τους “μικρούς”.

Αναλυτικά την αποστολή των “ερυθρολεύκων” για το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, συγκροτούν οι Σα, Τζολάκης, Καραργύρης, Ντρέγκερ, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Παπαδόπουλος, Νικόλης, Βινάγκρε, Κίτσος, Σουρλής, Ανδρούτσος, Εμβιλά, Πέπε, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Βρουσάι, Φορτούνης, Τσάβος, Μασούρας, Σουντανί.

Στην αντίπερα όχθη, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ζήτησε απ’ τους παίκτες του στη συνέντευξη Τύπου τη νίκη για να “καθαρίσει” μια και καλή η Σίτι με την πρόκριση και να επικεντρωθεί στους άλλους στόχους της.

Τον πρώτο λόγο για την ενδεκάδα των “πολιτών” έχουν οι Έντερσον, Κανσέλο, Ντίας, Λαπόρτ, Ζιντσένκο, Ρόντρι, Γκιντογκάν, Φόντεν, Μαχρέζ, Στέρλινγκ και Ζεσούς. Στον πάγκο θα βρίσκονται οι εννέα από τους: Στέφεν, Κάρσον, Στόουνς, Γκαρσία, Μεντί, Φερναντίνιο, Μπερνάρντο, Ντόιλ, Ενμετσά, Πάλμερ, Τόρες, Αγκουέρο.