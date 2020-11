Κόσμος

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που έκανε επίθεση με μαχαίρι

Συνελήφθη η γυναίκα που μαχαίρωσε δύο άλλες γυναίκες. Για τρομοκρατική επίθεση κάνουν λόγο οι Αρχές.

Η αστυνομία στην Ελβετία ταυτοποίησε τη νεαρή Ελβετίδα, η οποία χθες Τρίτη άρπαξε από τον λαιμό μία γυναίκα και τραυμάτισε μία δεύτερη με ένα μαχαίρι σε πολυκατάστημα της πόλης Λουγκάνο, ως μια γνωστή τζιχαντίστρια.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του ιταλόφωνου, νότιου καντονιού Τιτσίνο έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και έχουν αναλάβει τη διερεύνησή του.

“Η δράστρια είναι γνωστή στην Fedpol από έρευνες που διεξήγαγε η αστυνομία το 2017 σε τζιχαντιστικούς κύκλους”, επεσήμανε η ομοσπονδιακή αστυνομία της Ελβετίας στο Twitter.

Η 28χρονη δράστρια που ζει στην περιοχή βρίσκεται υπό κράτηση, αφού ένας περαστικός κατάφερε να την ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει στο σημείο της επίθεσης η αστυνομία. Ελβετικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσαν ότι η γυναίκα φώναξε ότι ανήκει στο Ισλαμικό Κράτος στη διάρκεια της επίθεσης.

Το ένα από τα θύματα φέρει βαριά τραύματα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η δεύτερη γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Ο Νόρμαν Γκόμπι, ο πρόεδρος της κυβέρνησης του Τιτσίνο, τόνισε ότι η Ελβετία είναι μια ειρηνική χώρα και το καντόνι μια ασφαλής περιοχή. “Ένας παραπάνω λόγος για να καταδικάσουμε αυτήν την παράλογη βία, που υποκινείται από τον εξτρεμισμό και δεν έχει θέση στην κοινότητά μας”, πρόσθεσε.

Η Ελβετία έχει μέχρι στιγμής γλιτώσει από μεγάλες τζιχαντιστικές επιθέσεις, όπως αυτές που ώθησαν τη Γαλλία και τη Γερμανία αυτό τον μήνα να ζητήσουν πιο αυστηρά σύνορα στην ΕΕ, αφού ισλαμιστές αντάρτες σκότωσαν οκτώ ανθρώπους στο Παρίσι, τη Νίκαια και τη Βιένη σε διάστημα ενός μήνα.

Ωστόσο στη χώρα έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες άτομα που θεωρείται ότι αποτελούν απειλή και άλλα που έχουν ταξιδέψει σε εμπόλεμες χώρες.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στην πολη Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, αυτό τον μήνα για φερόμενους δεσμούς με τον δράστη της τζιχαντιστικής επίθεσης που σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου στη Βιένη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν επισκεφθεί τον δράστη της επίθεσης τον Ιούλιο.

Τον Σεπτέμβριο ένας άνδρας, τον οποίο τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν “Εμίρη του Βίντερτουρ” και θεωρείται ότι ήταν ένας από τους επικεφαλής τζιχαντιστές που ζουν στην Ελβετία, καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση για τους δεσμούς του με το Ισλαμικό Κράτος.

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν επίσης ανακοινώσει ότι εξετάζουν αν είχε “τρομοκρατικά κίνητρα” η επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε εναντίον ενός Πορτογάλου τον Σεπτέμβριο στην πόλη Μόργκες, στη δυτική Ελβετία.