Κοτανίδου: Η αλήθεια σχετικά με το φάρμακο από την Αμερική για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο (βίντεο)

Τι είπε η Διευθύντρια ΜΕΘ στον “Ευαγγελισμό” για την κατάσταση της υγείας του και για τις διαθέσιμες κλίνες στο νοσοκομείο.

Τέλος στη φημολογία για “το φάρμακο από την Αμερική που ήρθε στην Αθήνα για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο”, έβαλε η Διευθύντρια ΜΕΘ στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, Αναστασία Κοτανίδου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Διοικητής του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, ξεκαθάρισε πως «Όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Οι μόνοι που μπορούν να μιλήσουν για αυτό είναι οι θεράποντες ιατροί», δίνοντας τον λόγο στην κα Κοτανίδου.

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, η οποία είναι Διευθύντρια ΜΕΘ στον “Ευαγγελισμό” ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που να ήρθε από την Αμερική ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον Αρχιεπίσκοπο. Τα θεραπευτικά μέσα που ακολουθούν όλοι οι ασθενείς στην Ελλάδα αυτό το διάστημα, ακολουθήθηκαν και στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Και ευτυχώς ο ένας ήδη πήγε στο σπίτι του και ελπίζω ότι πολύ σύντομα και ο άλλος θα καταφέρει να εξέλθει.»

Ερωτηθείσα σχετικά με την διαθεσιμότητα κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, η κα Κοτανίδου είπε «Εμείς στο Νοσοκομείο έχουμε ελεύθερα κρεβάτια. Μάλιστα χθες δεν πήραμε καμία εισαγωγή.»