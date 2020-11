Κοινωνία

Μετ’εμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες

«Αναταράξεις» στα δρομολόγια των πλοίων θα προκαλέσει η συμμετοχή των εργαζομένων στην 24ώρη απεργία.

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στα περισσότερα λιμάνια της χώρας αναμένεται να δημιουργηθούν αύριο Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, καθώς πέντε από τα δεκατρία ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου και θα λήξει στις 24:00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

«Με τον αντεργατικό νόμο 4714/2020, η κυβέρνηση κατ' εντολή των εφοπλιστών καταργεί την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα ποντοπόρα καράβια, παρεμβαίνει προκλητικά στη λειτουργία των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ ακόμα και για την θέση του Α' Πλοίαρχου προβλέπει να ναυτολογούνται χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα», αναφέρουν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Μαγείρων και της Πανελλήνιας Ένωσης Ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών, που θα πραγματοποιούσαν απεργιακή προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη.

«Τα ναυτεργατικά προβλήματα αυξάνονται και γιγαντώνονται εν μέσω πανδημίας με κυβέρνηση και εφοπλιστές να κλιμακώνουν την επίθεσή τους στα εργασιακά, κοινωνικοασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ενωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, η οποία αποφάσισε την αποστολή μελών της σε διάφορα λιμάνια της χώρας μας, ενώ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση μπροστά από το Ε/Γ- Ο/Γ "BLUE STAR CHIOS" στο λιμάνι του Πειραιά.

Επίσης αποφασίστηκε να λάβει μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποιείται από σειρά εργατικών σωματείων στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα στις 11.00 π.μ.

Προβλήματα αναμένεται να υπάρξουν και στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι λιμενεργάτες του ΟΛΠ όπως και η Πανελλήνια Ενωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που θα πραγματοποιήσει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.