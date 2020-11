Life

“Μεταφέρει τον κορονοϊό ο Άγιος Βασίλης;”: ο Φάουτσι απαντά στα παιδιά

Ένας από τους πλέον ειδικούς στον κόσμο, ο δρ Άντονι Φάουτσι, απαντά στο ερώτημα που βασανίζει εκατομμύρια παιδιά.

Ο Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν φέρνει τον ιό, όπως υποστηρίζει ο επικεφαλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ Δρ. Άντονι Φάουτσι, καθησυχάζοντας τα τρομοκρατημένα μικρά.

«Ο Άγιος Βασίλης εξαιρείται από όλα αυτά γιατί ο Άγιος, από όλα τα καλά που έχει, έχει ένα πολύ καλό ανοσοποιητικό σύστημα» δήλωσε ο Φάουτσι στην USA TODAY.

Τα μικρά ξέρουν ότι ο Άγιος Βασίλης είναι υπεράνθρωπος: μέσα σε μία και μόνο νύχτα πετάει σε όλον τον πλανήτη, παραδίδει εκατομμύρια παιχνίδια και τρώει τόνους γλυκά. Αλλά με εκατομμύρια Αμερικανούς να ασθενούν ήδη με Covid-19, φόβοι για τον Άγιο Βασίλη έζωσαν τα παιδάκια – ειδικά για αυτή την παραμονή Χριστουγέννων όταν θα επισκεφτεί αναρίθμητα σπίτια. Επιπλέον, μιας και είναι ηλικιωμένος και υπέρβαρος, είναι πιο επικινδυνο να νοσήσει ο ίδιος.

«Ο Άγιος Βασίλης δεν πρόκειται να μεταδώσει σε κανέναν καμία μόλυνση» διαβεβαίωσε τα μικρά ο Δρ. Φάουτσι.