Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Δωρεάν τεστ σε 25 σημεία της Ελλάδας την Τετάρτη

Σε ποιες περιοχές βρίσκονται τα κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ και διενεργούν rapid και drive through τεστ για την ανίχνευση του κορονοϊού.

Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

Λέσβος, Μυτιλήνη, 10:00-14:00

Άνδρος, Χώρα, 09:00-14:00

Ξάνθη, απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της γέφυρας του Κοσύνθου, 10:00-14:00

Κομοτηνή, Δωδεκανήσου 8-22, 10:00-14:00

Πέλλα, Γιαννιτσά, Λαϊκή Αγορά, 10:00-14:00

Ημαθία, Γήπεδο Νάουσας, 09:00-14:00

Καστοριά, Λ. Κύκνων 31, 09:30-14:00

Αργολίδα, 3ο χλμ Οδός Ναυπλίου-Άργους Ν. Τίρυνθα, 10:00-14:00

Λάρισα, Λιβάδι Ελασσόνας, 10:00-14:00

Καρδίτσα, Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας, 09:00-14:00

Πάρος, Νάουσα, 10:00-14:00

Ρόδος, Κεντρική Οδός-Πλατεία Αφάντου, 11:00-15:00

Σύρος, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 21 Ερμούπολη, 10:00-14:00