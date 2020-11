Πολιτική

Υπόμνημα Μητσοτάκη στην ΕΕ για το μεταναστευτικό

Με τους Κόντε, Σάντσεθ και Αμπέλα, συνυπογράφει κείμενο αναφορικά με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση

Οι τέσσερις πρωθυπουργοί των χωρών πρώτης εισόδου απευθύνουν κοινό υπόμνημα με τις θέσεις τους για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο προς την πρoεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άγγελα Μέρκελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε, της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ και της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, συνυπογράφουν και απευθύνουν κοινό υπόμνημα προς το Ευρωπαϊκό σΣμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις θέσεις τους στην υπό διαβούλευση πρόταση της ευρωπαϊκής επιτροπής για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Οι τέσσερις πρωθυπουργοί των χωρών πρώτης εισόδου υπογραμμίζουν ότι οι κανόνες δεν πρέπει να είναι σαφείς μόνο ως προς τις ευθύνες των χωρών πρώτης εισόδου, αλλά και ως προς τους κανόνες αλληλεγγύης των κρατών-μελών, ώστε η ευθύνη να είναι κοινή.

Τονίζουν, επίσης, ότι οι διαδικασίες ελέγχου στα σύνορα δεν πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία μεγάλων κλειστών κέντρων, ενώ δίνουν έμφαση στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, τόσο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις χώρες της νότιας γειτονίας όσο και σχετικά με ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών.