Αυτοκίνητο έπεσε στην Καγκελαρία που βρίσκεται το γραφείο της Μέρκελ

Συναγερμός στο Βερολίνο. Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας στο σημείο. Τι μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ.

Διαμαρτυρία για τα μέτρα περιορισμού, που επιβάλλονται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αφορούσε πιθανότατα το σημερινό περιστατικό, με ιδιωτικό αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στην καγκελόπορτα της Καγκελαρίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές.

Όπως μεταδίδουν ο τηλεοπτικός σταθμός n-tv και η εφημερίδα BILD, το αυτοκίνητο, ένα VW Golf Kombi, έπεσε με χαμηλή ταχύτητα στην κεντρική είσοδο της Καγκελαρίας. Το όχημα έφερε γραμμένα συνθήματα, «Σταματήστε την πολιτική παγκοσμιοποίησης» και «Καταραμένοι δολοφόνοι παιδιών και ηλικιωμένων».

Ο οδηγός τέθηκε άμεσα υπό κράτηση από την φρουρά της Καγκελαρίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, οι οποίες ωστόσο δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Η γύρω περιοχή έχει ήδη αποκλειστεί. Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα γερμανικά ΜΜΕ, ο οδηγός βρίσκεται δίπλα στο αυτοκίνητο και κάθεται σε αναπηρικό κάθισμα.