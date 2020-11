Κοινωνία

Κεραμέως: προτεραιότητά μας το άνοιγμα των σχολείων

Η Υπουργός Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων και την πορεία της τηλεκπαίδευσης.

Εν αναμονή της εισήγησης των ειδικών βρίσκεται το υπουργείο Παιδείας σχετικά με το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία τους διά ζώσης.

«Περιμένουμε να δούμε τα επιδημιολογικά στοιχεία, να ακούσουμε τις εισηγήσεις των ειδικών και να προχωρήσουμε σε αποφάσεις», σημείωσε, νωρίτερα σήμερα, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, η προσπάθεια που γίνεται είναι να ανοίξουν τα σχολεία το συντομότερο. «Προτεραιότητά μας είναι να ανοίξουν τα σχολεία, καθώς τίποτα δεν υπάρχει που να υποκαθιστά τη διά ζώσης μαθησιακή διαδικασία», επεσήμανε.

Πάντως, η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που πραγματοποιείται καθολική τηλεκπαίδευση. «Παρά τα τεχνικά ζητήματα των πρώτων ημερών, τα μαθήματα προχωρούν κανονικά και καλύπτεται η ύλη καθημερινά», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.