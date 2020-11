Life

Μέγκαν: την ώρα που είχα αγκαλιά το πρώτο μου παιδί, έχανα το δεύτερο

Σπάνια αποκάλυψη από τη Δούκισσα του Σάσεξ. Τι είπε για την αποβολή της σε άρθρο που έγραψε.

Η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ της Βρετανίας, αποκάλυψε ότι είχε μια αποβολή, μια ασυνήθιστη προσωπική αποκάλυψη από ένα διακεκριμένο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η σύζυγός του πρίγκιπα Χάρι και πρώην ηθοποιός περιέγραψε λεπτομερώς την εμπειρία της σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα New York Times, λέγοντας ότι συνέβη ένα πρωί του Ιουλίου όταν φρόντιζε τον Άρτσι, τον γιο του ζευγαριού.

«Ήξερα πως, την ώρα που κρατούσα σφιχτά στην αγκαλιά μου το πρώτο μου παιδί, έχανα το δεύτερο», έγραψε η Μέγκαν.

«Το να χάνεις ένα παιδί σημαίνει πως κουβαλάς μια αβάσταχτη θλίψη, την οποία πολλές έχουν περάσει αλλά λίγες έχουν μιλήσει γ' αυτήν».

«Μέσα στον πόνο για την απώλειά μας, ο σύζυγός μου και εγώ ανακαλύψαμε πως σε μια αίθουσα με 100 γυναίκες, 10 έως 20 από αυτές θα υπέφεραν από μια αποβολή. Κι όμως, παρά τη συγκλονιστική ομοιότητα αυτού του πόνου, η συζήτηση παραμένει ταμπού γεμάτη (αδικαιολόγητη) ντροπή και διαιωνίζει έναν κύκλο μοναχικού πένθους».

Οι προσωπικές λεπτομέρειες, τις οποίες μοιράζεται στο άρθρο η Μέγκαν, έρχονται σε εντυπωσιακή αντίθεση με τη συνήθη πολιτική υψηλόβαθμων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, που δεν αποκαλύπτουν σχεδόν τίποτα για την προσωπική τους ζωή.

Η γιαγιά του Χάρι, η βασίλισσα Ελισάβετ, δεν συζήτησε ποτέ για την ιδιωτική της ζωή σε οιαδήποτε συνέντευξη έχει παραχωρήσει στη διάρκεια των 68 ετών που βρίσκεται στον θρόνο.

Η Μέγκαν και ο Χάρι παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα φέτος. Προσπαθούν να διαμορφώσουν έναν νέο ρόλο για τους ίδιους εκτός των αυστηρών περιορισμών που διέπουν τη ζωή στον βρετανικό βασιλικό οίκο.