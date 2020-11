Life

Η Ζέτα Δούκα για το σποτ “Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε σιωπηλές” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στέλνει ένα μήνυμα σε όσες πέφτουν θύματα, να μη φοβούνται να μιλήσουν.