Life

“The 2Night Show”: Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Άρωμα γυναίκας” στο πλατό της εκπομπής με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα, όμως, μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο “The 2Night Show” τη Θεοφανία Παπαθωμά. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για τις περιπέτειες της “Βιολέτας” στο Διαφάνι που δεν έχουν τελειωμό, αλλά και τις συγκλονιστικές εξελίξεις που έρχονται.

Σχολιάζει, επίσης, τον μεγάλο ντόρο που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με την ανάρτηση του συντρόφου της, Γρηγόρη Πετράκου, σχετικά με τον κορονοϊό.

Με το δικό της μοναδικό τρόπο, αναφέρεται στην καθημερινότητα της με τα τρία παιδιά, τις ανησυχίες της ως γυναίκα αλλά και ως σύντροφος.

Στο “The 2Night Show” έρχεται και η Κική Λιτσάκη που δεν είναι άλλη από τη “Super Kiki”. Η δική μας Κική μοιράζεται για πρώτη φορά με τον Γρηγόρη τη συγκλονιστική ιστορία της ζωής της, που δεν είναι καθόλου… “σούπερ”.

Σε μια εκ βαθέων συζήτηση, αποκαλύπτει τα δύσκολα παιδικά της χρόνια στη Χίο και μιλάει για την ενδοοικογενειακή βία που στιγμάτισε τα πιο αγνά χρόνια της ζωής της. Τα ναρκωτικά, ο εθισμός, οι LOCOS, η παραβατική συμπεριφορά που οδήγησε στον εγκλεισμό της στη φυλακή, η κατάθλιψη, η προσωπική της “μάχη” για την απεξάρτηση και τέλος η λύτρωση.

Πώς είναι σήμερα η σχέση της με τους γονείς της; Πώς κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της; Πώς από μια αγανακτισμένη σερβιτόρα, έγινε μια αγανακτισμένη αλλά και αγαπημένη instagrammer και έκανε το όνειρο της πραγματικότητα.

Μια συνταρακτική ανθρώπινη ιστορία, που η Κική ως τώρα περιέγραφε μόνο στα stand-up shows που κάνει. Αυτήν τη φορά αποφάσισε να τη μοιραστεί με τον Γρηγόρη και το τηλεοπτικό κοινό.

Όλα αυτά στο “The 2night Show” στις 23:30 το βράδυ της Πέμπτης στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow