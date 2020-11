Πολιτική

Βουλή: Τα κόμματα κατήγγειλαν τους χειρισμούς της Τουρκίας

Έκαναν λόγο για "παιδαριώδεις χειρισμούς που δεν πείθουν" με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ.

Στην ομόθυμη καταδίκη των τουρκικών χειρισμών προχώρησαν τα κόμματα, με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στην Ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, για τις οποίες όλες οι πλευρές ενέταξαν σε τακτική κίνηση ενόψει της Συνόδου Κορυφής και σε παιδαριώδεις χειρισμούς που δεν πείθουν.

«Ασφαλώς και οι δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου δεν είναι τίποτε άλλο από ένα τρυκ πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω ότι υπήρξε χθες τόσο καθαρή και ευθεία η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνειών. Αυτήν την ώρα καταγράφεται όχι μόνο η αντίδραση της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας εξόχως προβληματική», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Χρήστο Μπουκώρας, σημειώνοντας: «Η Τουρκία είναι χώρα ταραξίας της περιοχής και η ελληνική διπλωματία δεν πείθεται από τα φθηνά κόλπα του κ. Τσαβούσογλου και του κ. Ερντογάν των τελευταίων ημερών».

«Δεν μας εκπλήσσουν οι απανωτές προκλήσεις και τα τρυκ της τουρκικής πλευράς», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, και πρόσθεσε: «Ωστόσο, αυτό που απαιτείται, εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, είναι η σταθερότητα και μια στρατηγική σε αρχές που τελικά διαμορφώνουν το έδαφος του διαλόγου με σκοπό την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων που ασφαλώς θα διασφαλίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα».

Η υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως ανέφερε ο κ. Σκουρλέτης, είναι να κάνει στο εσωτερικό ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσει πνεύμα εθνικής συνεννόησης. «Με αυτήν την έννοια είναι μεγάλο έλλειμμα το γεγονός ότι δεν έχει υιοθετηθεί η πρότασή μας για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας», τόνισε. «Απαιτείται σταθερότητα στη στρατηγική της ειρήνης, διασφάλιση εθνικών συμφερόντων, σταθερότητα σε στρατηγική πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που θα διασφαλίζει το δίκαιο μας και οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας και διαλόγου στην ευρύτερη περιοχή», συμπλήρωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Τουρκία είναι ένα κράτος ταραξίας», επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος πρώτος έθεσε το ζήτημα των δηλώσεων του κ. Τσαβούσογλου στην Ολομέλεια, για να υπογραμμίσει ότι αυτές έγιναν ενόψει της Συνόδου Κορυφής και «δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα και κανένα κόμμα σε αυτήν τη Βουλή να μπορεί να πει ότι αυτή η ευκαιριακή αλλαγή στα λόγια της Τουρκίας, ανοίγει χαραμάδα για να ξεκινήσουν διαδικασίες, τις οποίες έχει τορπιλίσει και τορπιλίζει η Τουρκία με τη συμπεριφορά της». Όπως υποστήριξε ο κ. Λοβέρδος, όλα τα πολιτικά κόμματα «είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Κανείς δεν ξεγιελιέται από συμπεριφορές που θυμίζουν απόπειρες να ξεγελάσεις τον άλλον με παιδαριώδεις χειρισμούς».

«Καταδικάζουμε την προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή που ερίζουν για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, και πρόσθεσε ότι η προκλητικότητα της Τουρκίας στηρίζεται σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, που «εμείς τους έχουμε εναποθέσει την ασφάλεια της χώρας μας. Ωστόσο, όχι μόνο δεν υπάρχει στήριξη αλλά στα λόγια μόνο καταδικάζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και οι επιλογές των συμμάχων είναι αυτές που οξύνουν το θέμα».

«Όσο είμαστε υποχωρητικοί απέναντι στην Τουρκία και δεν καθορίζουμε τα θαλάσσια σύνορά μας, όσο δεν προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία τόσο θα υφιστάμεθα επιθέσεις από την Τουρκία, λεκτικές ή άλλες», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος. «Η γειτονική χώρα φαίνεται καθαρά ότι δεν σέβεται τίποτα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η στάση της ΕΕ, και μάλιστα της Γερμανίας, που αντιδράει στην επιβολή των αυτονόητων κυρώσεων. Χρειάζεται Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για κοινή στάση απέναντι στην Τουρκία, η οποία θα γίνεται όλο και πιο διεκδικητική», ανέφερε ο κ. Βιλιάρδος.

«Η Τουρκία είναι μια επικίνδυνη χώρα. Το ΜέΡΑ25 φοβάται ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει λάθος την κατάσταση, βάζοντας διαμεσολαβητές, όπως τη Γερμανία και άλλες χώρες της ΕΕ. Η ΕΕ έχει δείξει σαφώς τις προθέσεις της», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης. «Τα ερευνητικά σκάφη αλωνίζουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και όχι μόνο δεν υπάρχουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας αλλά ούτε καν ονοματίζονται. Απαιτείται συνδιάσκεψη όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων χωρών της ΝΑ Μεσογείου, γιατί τα προβλήματα είναι αλληλένδετα», υπογράμμισε ο κ. Γρηγοριάδης.