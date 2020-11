Κοινωνία

Δεκάδες συλλήψεις για “μίνι καζίνο” σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους συλληφθέντες, που είχαν στήσει το «μίνι καζίνο» στο κέντρο της Αθήνας.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ σε διαμέρισμα στην Κυψέλη για διενέργεια παράνομων τυχερών παιχνιδιών και παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Το διαμέρισμα εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ. Σε βάρος των συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων είναι και η μισθώτρια του διαμερίσματος, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί τυχερών παιχνιδιών και παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Σημειώνεται, ότι στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 τραπέζια με επικάλυψη τσόχας, 25 τράπουλες και το χρηματικό ποσό των 690 ευρώ.

Παράλληλα, σε βάρος των συλληφθέντων επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ, επειδή δεν είχαν βεβαίωση μετακίνησης. Όσον αφορά τη μισθώτρια του διαμερίσματος της επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για παραβίαση των διατάξεων περί αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Προηγουμένως είχε γίνει γνωστός ότι ανάλογος έλεγχος είχε γίνει σε κατάστημα που λειτουργούσε παράνομα στα Γιαννιτσά, ενώ μία μέρα νωρίτερα είχαν γίνει συλλήψεις για παράνομο τζόγο στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.