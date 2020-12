Life

Ο γιος του Ρόμπιν Ουίλιαμς μιλά για την κατάθλιψη και τον εθισμό

Ο Ζακ Ουίλιαμς αναφέρθηκε και στις " σκοτεινές" στιγμές που αντιμετώπισε μετά την απώλεια του πατέρα του

Ο γιος του Ρόμπιν Ουίλιαμς, Ζακ, μίλησε για τη σημασία της ψυχικής υγείας έξι χρόνια μετά το θάνατο του ηθοποιού.

Μιλώντας στο «The Dr. Oz Show» αναφέρθηκε στις «σκοτεινές» στιγμές που αντιμετώπισε μετά την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2014 σε ηλικία 63 χρόνων.

«Γνώριζα τον αγώνα του μπαμπά μου κατά της κατάθλιψης, εμφανίζονταν κατά καιρούς, όπως και ο εθισμός, και έκανε μεγάλες προσπάθειες για να έχει μια καλή ζωή και να διατηρεί την ψυχική του υγεία. Έδινε καθημερινές εξετάσεις», είπε.

«Αυτό που παρατηρούσα ήταν ότι πέρασε πολύς καιρός μέχρι να ζητήσει βοήθεια, ενώ ήταν εκεί για τους άλλους. Ήταν σαφές ότι έδινε αγώνες για την ψυχική του υγεία σε όλη του τη ζωή, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το βίωσα», πρόσθεσε.

Ο Ζακ παραδέχτηκε ακόμα ότι μετά τον θάνατο του πατέρα του βρέθηκε κι αυτός να παλεύει με την κατάθλιψη και τον εθισμό, μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονταν βοήθεια.

«Έπιασα πάτο. Έπινα για να μην σκέφτομαι. Αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε», θυμάται. «Σηκωνόμουν το πρωί και ήταν σαν να έχω αποσυνδεθεί, και πως δεν ήθελα να συνεχίσω να ζω. Μέχρι που συνειδητοποίησα ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει».

Για τον Ζακ, λέει ότι η εύρεση «μορφών θεραπείας, που σχετίζονται όχι μόνο με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και με τη σύνδεση με τους ανθρώπους», βοήθησε πάρα πολύ την ψυχική του υγεία.