Κόσμος

Ελαμψε η Μελάνια Τραμπ στα αποκαλυπτήρια γλυπτού του Νογκούτσι (εικόνες)

Η Μελάνια ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter φωτογραφίες από το κόψιμο της κορδέλας.

Το γλυπτό «Floor Frame» του Ιζάμου Νογκούτσι (Isamu Nogutsi) είναι το πρώτο έργο τέχνης ασιατικής καταγωγής Αμερικανού καλλιτέχνη που εντάσσεται στην εθνική συλλογή των ΗΠΑ, και η Μελάνια Τραμπ έκανε τα αποκαλυπτήρια στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου. Η Πρώτη Κυρία είχε επιλέξει το έργο του 1962 του Νογκούτσι και η White House Historical Society προχώρησε στην απόκτησή του αντί 125.000 δολαρίων σε δημοπρασία του Sotheby's τον περασμένο Μάρτιο.

Το γλυπτό τοποθετήθηκε στο λευκό τσιμεντένιο πάτωμα στον Κήπο των Ρόδων και η Μελάνια ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter φωτογραφίες από το κόψιμο της κορδέλας στα αποκαλυπτήρια, με τη λεζάντα «Το έργο τέχνης είναι σεμνό ως προς την κλίμακα, συμπληρώνει την εξουσία του Οβάλ Γραφείου & αντιπροσωπεύει τις σημαντικές (καλλιτεχνικές) συνεισφορές των ασιατικής καταγωγής Αμερικανών καλλιτεχνών».

Όπως σημειώνει το Artnet News, σε αντίθεση με τους προκατόχους του Λευκού Οίκου για τον Ντόναλντ Τραμπ η τέχνη δεν ήταν προτεραιότητα ούτε για την προεδρία του ούτε για τον Λευκό Οίκο. Η Μισέλ Ομπάμα απέκτησε πίνακα της Άλμα Τόμας (το πρώτο έργο Μαύρης καλλιτέχνη που εντάχθηκε στην εθνική συλλογή). Πριν, η Χίλαρι Κλίντον είχε επιλέξει έργο της Τζόρτζια Ο'Κιφ για το Πράσινο Δωμάτιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε για τον Λευκό Οίκο έναν πίνακα του Βαν Γκογκ αλλά συνάντησε την άρνηση της Νάνσι Σπέκτορ, της πρώην επικεφαλής επιμελήτριας στο Γκουγκενχάιμ, η οποία αντιπρότεινε τη χρυσή τουαλέτα του Μαουρίτσιο Κατελάν.

«Το κλειδί για εμάς είναι ότι αυτό (σ.σ. το έργο) θα εκτίθεται επ' αόριστον στον Λευκό Οίκο. Οι κυβερνήσεις πάνε κι έρχονται, αλλά τα έργα τέχνης παραμένουν» δήλωσε στους Τάιμς της Νέας Υόρκης, ο Μπρετ Λίτμαν, διευθυντής του Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum.