Η Νίκι Μινάζ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Με ποιούς συνεργάτες ετοιμάζει την σειρά επεισοδίων και τι λεει για τα στιγμιότυπα που θα αποκαλυφθούν για την ζωή της.

Η Νίκι συνεργάστηκε με την πλατφόρμα του HBO Max και τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει ο Μίχαελ Τζον Ουόρεν.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μοιράζομαι επιτέλους μαζί σας ότι η δική μου σειρά ντοκιμαντέρ έρχεται στο HBO Max», είπε η Μινάζ σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. «Θα σας δώσει μια ανεπεξέργαστη και αφιλτράριστη ματιά στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική μου διαδρομή και ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας», ανέφερε.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από έξι επεισόδια διάρκειας μισής ώρας στα οποία η ράπερ θα αποκαλύψει στους θεατές τις πιο δύσκολες και τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, περιγράφοντας τις επιτυχίες, τις άσχημες στιγμές και τις αστοχίες στην καριέρα της, αλλά και το ταξίδι της μέχρι τη μητρότητα.

Η Σάρα Όμπρεϊ του HBO Max είπε ότι η Νίκι Μινάζ είναι μια καλλιτέχνις με πολλές πλευρές, και στο δίκτυο νιώθουν τυχεροί που θα παρουσιάσουν τη ζωή της. Από την πλευρά του ο σκηνοθέτης της σειράς είπε ότι το ντοκιμαντέρ θα σκιαγραφήσει το προφίλ της γυναίκας που βρίσκεται πίσω από την καλλιτέχνιδα.

Η ανακοίνωση της σειράς ντοκιμαντέρ για τη Νίκι Μινάζ στο HBO Max συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού άλμπουμ της, «Pink Friday».

Η ημερομηνία κυκλοφορίας και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.