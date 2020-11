Πολιτική

Μητσοτάκης: Κομβικό σημείο η νέα αποκλιμάκωση ασφαλιστικών εισφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας. Ποια είναι η νέα δέσμη μέτρων. Τι είπε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Για ένα «σημαντικό νομοσχέδιο» το οποίο «προσθέτει ακόμα μία δέσμη μέτρων» στη «συνέχιση ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και της απασχόλησης μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών», έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

«Το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης συνεχίζεται», τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «ακολουθούν σύντομα στη Βουλή ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο τις επόμενες εβδομάδες και τέλος θα ακολουθήσει, θα έχει κατατεθεί στις επιτροπές και θα ψηφιστεί μετά τις γιορτές, το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις» το οποίο, «θα φέρει περισσότερη διαφάνεια αλλά κυρίως ταχύτητα, όχι μόνο στην εκτέλεση έργων αλλά και στους διαγωνισμούς προμηθειών του ελληνικού δημοσίου».

«Παρά τις πολλές δυσκολίες, παρά την εξαιρετικά προβληματική συγκυρία, η κυβέρνηση μένει συνεπής στη συμφωνία της με τους πολίτες. Κάνει πράξη ό,τι λέει» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στην παρουσίαση του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

«Πριν από λίγο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας έκανε την πρώτη παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσχέδιο του οποίου έχει ήδη αποσταλεί στην ΕΕ. Όπως έχω δεσμευτεί, λίγο πριν κατατεθεί το οριστικό σχέδιο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έρθει και στην εθνική αντιπροσωπεία να συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων» συμπλήρωσε.

Διπλασιάζεται για το Δεκέμβριο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους σχεδόν 500.000 δικαιούχους

Συνεχίζοντας την αναφορά του στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «οι πολίτες να απαλλάσσονται σταδιακά από βάρη και ταυτόχρονα τονώνεται η απασχόληση. Κομβικό στοιχείο στο νομοσχέδιο το οποίο σύντομα θα είναι νόμος του κράτους αποτελεί η νέα αποκλιμάκωση ασφαλιστικών εισφορών».

Γνωρίζουμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από όλες τις διεθνείς έρευνες, «ότι το μη μισθολογικό κόστος στην πατρίδα μας παραμένει δυσανάλογα μεγάλο, ενθαρρύνει την παραοικονομία, αποθαρρύνει τις επενδύσεις, ενθαρρύνει εισφοροδιαφυγή» για να συμπληρώσει «Κάθε μείωση του μη μισθολογικού κόστους ενισχύει τα ταμεία των επιχειρήσεων και το πορτοφόλι των μισθωτών».

«Ωφελεί σχεδόν 2 εκ εργαζόμενους» τόνισε ο πρωθυπουργός. «Σημαίνει ετήσιο κέρδος 228 ευρώ για τον μισθωτό των 1000 ευρώ. Και 456 ευρώ για κάποιον με μισθό 2000 ευρώ. Ανάλογη είναι η κλιμάκωση και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις. Εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση για τη μισθωτή εργασία η οποία χτυπήθηκε ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας» είπε.

Περιλαμβάνει και «ευνοϊκές προβλέψεις για τον κόσμο της εργασίας και παραγωγής σε καιρό πανδημίας» επισήμανε ο πρωθυπουργός και εξήγησε: «Να σταθώ σε κάποιες σημαντικές. Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες μπορούν να ρυθμίζουν οφειλές στα ταμεία σε 24 δόσεις. Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν πρόλαβαν να ωφεληθούν από παρατάσεις τελευταίων μηνών. Για το Δεκέμβριο διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους σχεδόν 500.000 δικαιούχους. Σε αυτούς εντάσσονται για πρώτη φορά, άστεγοι και γυναίκες, γυναίκες θύματα βίας που ζουν σήμερα σε ξενώνες φιλοξενίας. Συμβολικό για την ημέρα το νομοσχέδιο οποίο ψηφίζεται σήμερα».

"H Πολιτεία είναι δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα"

«Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι πια συνταγματικά κατοχυρωμένο» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε «Είναι ένας μηχανισμός στήριξης των πιο αδυνάτων συμπολιτών μας. Θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ. Ενισχύθηκε στη συνέχεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατοχυρώθηκε συνταγματικά με πρωτοβουλία της ΝΔ και τώρα στη δύσκολη στιγμή έρχεται η κυβέρνηση και διπλασιάζει το επίδομα που θα λάβουν το Δεκέμβριο» τόνισε.

Αναφέροντας στη συνέχεια ότι «αναθεωρείται το πλαίσιο για την περιστασιακή εργασία ανέργων και μακροχρόνια ανέργων που δικαιούνται τακτική επιδότηση» είπε πως την «κοινωνική στόχευση του σχεδίου συμπληρώνουν μια σειρά από επιμέρους διατάξεις. Αφορούν προβλήματα που δεν πρωταγωνιστούν στα δελτία ειδήσεων. Τα επικαλούμαι για να πάψουν κάποτε να είναι αόρατα. Αυτή την κυβέρνηση την απασχολεί κάθε όψη της κοινωνικής πραγματικότητας. Πχ. διπλασιάζονται οι συντάξεις των τέκνων που έχουν χάσει και τους δυο γονείς τους. Διευρύνεται το πρόγραμμα Στέγαση και Ερασία για την αυτόνομη διαβίωση. Παρατείνονται οι προθεσμίες των αιτήσεων για το επίδομα γέννησης και το πρόγραμμα ενισχύεται για το 2021 με ακόμα 37 εκ. Η παρέμβασή μου σήμερα έχει έναν κεντρικό στόχο, να βεβαιώσει ότι μπροστά στην κρίση του κορονοϊού η Πολιτεία είναι δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Όπως η κυβέρνηση δίνει τη μάχη για την υγεία όλων, το ίδιο μεθοδικά εργάζεται για την ευημερία όλων» .

Πρόκειται για ένα «νομοσχέδιο που συμπληρώνει την οικονομική θωράκιση της χώρας. Από την άνοιξη το κράτος αποζημιώνει όποιον πλήττεται» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «100.000 νέες θέσεις εργασίας επιδοτούνται ακόμα και μέσα στην κρίση. Σήμερα εργοδότες και εργαζόμενοι ανακουφίζονται με ακόμα μία σοβαρή μείωση των εισφορών. Η απασχόληση και η υγεία της οικονομίας συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Συνολικά το πρόγραμμά μας κατά της πανδημίας φτάνει τα 24 δισ. το 2020 και σε αυτά έχουν προϋπολογιστεί να προστεθούν ακόμα 7,5 δισ. το 2021 αν χρειαστούν. Τα ποσά αυτά είναι περίπου όσα η χώρα θα εισπράξει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης».

Ακόμα 143.000 επιχειρήσεις θα λάβουν σήμερα 700 εκατομμύρια ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή

Χαρακτηρίζοντας «μέτρο εξαιρετικά επιτυχημένο» την επιστρεπτέα προκαταβολή, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «το πρόγραμμα αυτό είναι επαναλαμβανόμενο και θα γίνει ακόμα πιο ενισχυμένο εφόσον αυτό επιβάλλουν οι ανάγκες των καιρών. Μόλις προχθές, λίγες ημέρες αφότου άνοιξε η πλατφόρμα, 79.000 επιχειρήσεις μοιράστηκαν 420 εκ. από τον 4ο κύκλο του προγράμματος. Το 50% δεν είναι επιστρεπτέο. Οι αρχικές αιτήσεις ξεπέρασαν τις 225.000» είπε και τόνισε πως ενημερώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών, ότι «ακόμα 143.000 επιχειρήσεις θα λάβουν εντός της ημέρας ακόμα 700 εκατομμύρια ευρώ».

«Μιλάμε - είπε ο πρωθυπουργός - για επιχειρήσεις που δεν είναι μεγάλες. Καφετέριες, ταξί, εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γυμναστήρια, κομμωτήρια, λογιστές, φροντιστήρια σε κάθε γωνιά της χώρας».

Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μείνουν ζωντανές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας «και να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά λειτουργικά έξοδα, ώστε να ξανασυναντηθούν με την ανάκαμψη όταν με το καλό απομακρύνουμε την πραγματικότητα των μέτρων».

«Η αξιωματική αντιπολίτευση αδυνατεί να εκφέρει κάποια τεκμηριωμένη θετική πρόταση. Βλέπω εκκρεμές ανάμεσα στην ανεύθυνη καταγγελία και στην ανέξοδη πλειοδοσία» είπε στη συνέχεια ο Κυρ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε «Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις του κ. Τσίπρα αν συμφωνεί. Αυτό που ακούμε μέχρι στιγμής είναι όχι. Αλλά και ότι δίνω πάντα τα διπλάσια από αυτά που δίνει η κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ εύκολο κάθε φορά να παίρνεις αυτό που δίνει η κυβέρνηση και να το διπλασιάζεις. Δεν βοηθάει να χτίζετε αξιοπιστία σε μια εποχή που η κοινωνία αναζητά ενότητα και σαφή και τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο. Το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο στην κοινωνία και στον κοινό εχθρό που λέγεται covid 19» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Είναι μέτρα τα οποία έχουν ιδεολογικό πρόσημο, αποτελούν όμως καθρέφτη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την άσκηση του κυβερνητικού έργου» είπε στη συνέχεια ο Κυρ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε «Όπως στο πρώτο μέτωπο της αντιμετώπισης της πανδημίας, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κλήθηκαν να συνεργαστούν για το κοινό καλό, και στον δεύτερο τομέα της οικονομίας οι κόσμοι της παραγωγής και της εργασίας οφείλουν να συναντηθούν. Είναι πολιτική κοινωνικά δίκαιη, διαπνέεται από μία εθνική ματιά, κοιτάζει το συνολικό καλό της κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Θα βγούμε από αυτή την κρίση όρθιοι αλλά πάνω από όλα πρέπει να βγούμε ενωμένοι.

Δευτερολογία Κυρ. Μητσοτάκη : "Μόνο ως πυροτεχνήματα μπορώ να εκλάβω τη μόνιμη τακτική της πλειοδοσίας"

«Μόνο ως πυροτεχνήματα μπορώ να εκλάβω τη μόνιμη τακτική της πλειοδοσίας» τόνισε ο πρωθυπουργός, απαντώντας στα όσα ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας. «Κάνατε μία αναφορά στο ζήτημα της γραμμής υποστήριξης των κακοποιημένων γυναικών, το 15900. Σύμφωνα με τη δικιά μου πληροφόρηση κ. Τσίπρα, η γραμμή αυτή, ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάρτιο του 2011. Τι συμβαίνει εδώ; Μου φαίνεται τουλάχιστον παράξενο να έρχεστε στο βήμα τόσο ανενημέρωτος. Γιατί προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε ζήτημα στο οποίο υπάρχει απόλυτη διακομματική συναίνεση» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Δεν έχετε λόγο να τα λέτε αυτά τα πράγματα όταν μπορούμε να συμφωνήσουμε» υπογράμμισε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν έχω δυσκολία να αναγνωρίσω κάποια θετικά που έχει κάνει η κυβέρνησή σας» είπε και συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Αλ. Τσίπρα: «Τα δισ. που έχουμε δώσει για να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία τι είναι; Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι το ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει εικόνα για την πραγματική οικονομική κατάσταση αυτού που το λαμβάνει. Στα επιδόματα δεν είχαμε εικόνα αν έπρεπε να τα λαμβάνουν. Έρχεστε και λέτε για φιλοδώρημα και ψίχουλα, μιλήστε στους συμπολίτες μας που το μικρό ποσό που λαμβάνουν θα το δουν διπλό» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

"Η κρίση του 2015 ήταν δικό σας δημιούργημα. Εδώ αντιμετωπίζουμε παγκόσμια πανδημία"

«Μου κάνει εντύπωση ότι αφιερώσατε τα 5/6 της ομιλίας σας στα θέματα της υγείας» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στον αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Κάνατε μία αναφορά σε συναισθήματα. Μιλήσατε για υπερηφάνεια, για πανηγύρια υπουργών. Είμαστε πολύ θλιμμένοι, στεναχωρημένοι που συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους. Αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με σεμνότητα, ταπεινότητα, εγκράτεια, αυτοκριτική, όποτε είναι επιβεβλημένη, και διαρκή επιθυμία να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Για ποια επικοινωνία μιλάτε; Ο μισός μου χρόνος και παραπάνω αναλώνεται σε συσκέψεις και δουλεύουμε ώρες επί ωρών για να δώσουμε πραγματικές λύσεις και να αντιμετωπίσουμε μια κρίση που έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά. Η κρίση του 2015 ήταν δικό σας δημιούργημα. Εδώ αντιμετωπίζουμε παγκόσμια πανδημία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε: «Δεν μπορώ να μην απαντήσω. Λέτε ότι η κρίση είναι εκτός ελέγχου. Τι πάει να πει; Εξηγήστε μου. Σήμερα αν κάποιος συμπολίτης μας χρειάζεται περίθαλψη για covid θα την έχει γιατί αυξήσαμε και τα κρεβάτια covid και τις κλίνες ΜΕΘ. Έχετε μεγάλη ικανότητα να διαστρέφεται πράγματα. Θα καταθέσω ολόκληρη τη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη. Είναι ανέντιμο και άδικο αυτό που κάνετε. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε κάτι που έχω πει και εγώ» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

"Σταματήστε να διαστρεβλώνετε με τόσο κυνικό τρόπο"

Συνεχίζοντας τις απαντήσεις στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός τον ρώτησε: «Έχετε πει μία κουβέντα για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων; Να ενθαρρύνετε τους πολίτες να κυκλοφορούν λιγότερο, να τηρούν τα μέτρα, να αποφεύγουν συναθροίσεις; Όχι. Εγώ είμαι θλιμμένος. Αλλά η χαιρεκακία στελεχών σας δεν κρύβεται. Μη μου κάνετε μαθήματα συμπεριφοράς όταν ανέχεστε το φαινόμενο Πολάκη στην ΚΟ σας ομάδα. Έχετε μία ευκαιρία εδώ πέρα να πάρετε αποστάσεις από αυτά τα φαινόμενα. Εμείς καταφέραμε εν μέσω πανδημίας να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για τις ΜΕΘ τα οποία δεν αμφισβητούνται. Ανέσυρα από το γραφείο μου ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Δείτε τι έλεγε για το σύστημα υγείας το 2017 και το 2018, πόσοι ασθενείς περιμένουν να βρουν κρεβάτι ΜΕΘ γιατί οι 150 δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.